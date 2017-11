 Koreakonflikt: Nato sucht den Schulterschluss mit Südkorea

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gemeinsame Lösung Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will mit Südkorea zusammenarbeiten, um den Konflikt mit dem Nachbarn zu entschärfen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

SeoulAngesichts des verschärften Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas hat sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für eine stärkere Zusammenarbeit des Atlantischen Bündnisses mit Südkorea ausgesprochen. Mit dem Land unterhalte die Nato eine der längsten Partnerschaften außerhalb Europas, sagte Stoltenberg laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch bei einem Treffen mit Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha in Seoul.

„Mit den Spannungen und den Herausforderungen, die mit Nordkorea verbunden sind, ist es wichtig, dass wir unsere Partnerschaften stärken und entwickeln können.“ Stoltenberg war zu einem dreitägigen Besuch in dem ostasiatischen Land eingetroffen.

Wie zuvor in Japan mahnte er „globale Antworten“ auf die Gefahr durch das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm und andere weltweite Bedrohungen an. „Das ist eine große Herausforderung für Südkorea, das so nahe dran ist, aber es ist auch eine für den Rest der Welt.“ Denn Nordkorea entwickle Raketen mit noch längerer Reichweite, die auch Nordamerika und Europa erreichen könnten, sagte der norwegische Politiker.

Kang sagte dem Bericht zufolge, Südkorea sei angesichts der „Provokationen“ Nordkoreas auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Monaten nach neuen Raketentests und einem weiteren Atomtest Nordkoreas verschärft. Wie Japan ist Südkorea dabei, auf der Basis der Allianz mit den USA seine Raketenabwehr zu verstärken.