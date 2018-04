 Korruptionsprozess: Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye zu 24 Jahren Haft verurteilt

Ein Gericht hat Südkoreas ehemalige Staatschefin unter anderem wegen Korruption und Machtmissbrauch verurteilt.

Die frühere Präsidentin von Südkorea muss 24 Jahre in Haft. (Foto: dpa) Park Geun Hye

SeoulDie frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye ist in einem Korruptionsprozess zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Seoul befand sie am Freitag des Machtmissbrauchs und der Nötigung schuldig.

Die 66-Jährige und ihre Vertraute Choi Soon Sil sollen Bestechungsgelder in Millionenhöhe von Großkonzernen wie Samsung entgegengenommen haben. Das Geld soll in Stiftungen geflossen sein, die der damaligen Präsidentin Unterstützung und zusätzlichen Einfluss sichern sollten.

Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Korruptionsprozess 30 Jahre Haft für Park sowie eine Geldstrafe von umgerechnet rund 90 Millionen Euro gefordert. Park, die bei der Urteilsverkündung nicht anwesend war, hat die Vorwürfe bestritten.

Der Korruptionsskandal hatte Park ihr Amt gekostet. Nach der Amtsenthebung war sie im März 2017 festgenommen worden. Die südkoreanische Ex-Staatschefin hat die gegen sie erhobenen Vorwürfe stets bestritten.

Bereits im August 2017 war schon der Chef der südkoreanischen Samsung-Gruppe und Vize-Chairman von Samsung Electronics, Jay Y. Lee, wegen Korruption zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hat der Enkel des Firmengründers versucht, sich mit Schmiergeldzahlungen die politische Unterstützung Parks zu sichern.