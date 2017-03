 Korruptionsskandal: Haftbefehl gegen Südkoreas Ex-Präsidentin

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Südkorea Ex-Präsidentin Park Heun Hye muss im Korruptionsskandal um eine ihrer Vertrauten in Untersuchungshaft. (Foto: dpa)

SeoulDie der Korruption beschuldigte, aus dem Amt enthobene südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye ist in Untersuchungshaft genommen worden. Zuvor hatte das zuständige Bezirksgericht in Seoul einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft genehmigt. Diese kann die 65-Jährige damit bis zu 20 Tage lang festhalten, bevor sie Anklage erhebt. Als Park mit einer Wagenkolonne in die Haftanstalt bei Seoul gebracht wurde, schwenkten Anhänger der Expräsidentin Flaggen und riefen „Präsidentin“.

Am Donnerstag wurde Park fast neun Stunden lang zu den Korruptionsvorwürfen gegen sie befragt. Das Bezirksgericht erklärte, es habe der Untersuchungshaft zugestimmt, weil Park möglicherweise versuchen wolle, Beweismittel zu vernichten.

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Park Erpressung, Bestechlichkeit und Machtmissbrauch vor. Sie soll gemeinsam mit ihrer Vertrauten Choi Soon Sil und einem ihrer Regierungsberater an der Erpressung mehrerer Unternehmen beteiligt gewesen sein, darunter auch Samsung. Die Firmen seien gezwungen worden, umgerechnet rund 63,7 Millionen Euro an zwei Nichtregierungsorganisationen zu spenden, die Choi kontrollierte und über die sie sich persönlich bereichert haben soll.

Die Unternehmen erklärten den Ermittlern, dass sie aus Angst vor Nachteilen bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen oder Steuerprüfungen nicht ablehnen hätten können.

Die Ex-Präsidentin wies von Anfang an jegliche Beteiligung von sich. Dennoch leitete das von der Opposition kontrollierte Parlament im vergangenen Dezember ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie ein. Am 10. März entschied das Verfassungsgericht, dass sie tatsächlich ihren Posten abgeben müsse - und damit auch ihre Immunität vor Strafverfolgung. Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft dann einen Haftantrag.