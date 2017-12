People Sign Up For Health Care Under Obama's Affordable Care Act Plans On Last Day Of Enrollment for 2018 Kelley Mui (r) hilft in ihrem Büro in Chicago, Illinois, einer Kundin bei dem Antrag für eine subventionierte Krankenversicherung. Ungeachtet alle Unsicherheiten war auch Ende 2017 der Andrang für Obamacare ungebrochen. Versicherte müssen sich jedes Jahr neu bewerben. (Foto: AFP)

WashingtonDie weitaus meisten US-Bürger, die sich für eine Krankenversicherung nach dem Gesetz des früheren Präsidenten Barack Obama eingeschrieben haben, kommen aus Staaten, die dessen Nachfolger Donald Trump gewonnen hat. Wie eine Analyse der Nachrichtenagentur AP auf Basis von Zahlen der Regierung ergab, trifft dies auf 7,3 Millionen der 8,8 Millionen Menschen zu, die sich bislang für das kommende Jahr bei einer solchen Versicherung registriert haben.

Die vier Staaten mit der höchsten Zahl von Eingeschriebenen wurden bei der Präsidentenwahl 2016 alle von Trump gewonnen: Florida, Texas, North Carolina und Georgia. Von dort kommen fast 3,9 Millionen Versicherungskunden.

„Auf der einen Seite gibt es die Politik, und auf der anderen geht es darum, für sich selbst und seine Familie zu sorgen“, sagte der Analyst Chris Sloan von der Beratungsfirma Avalere Health. Man könne bestimmte politische Ansichten zu einem Programm wie Obamacare haben, „aber wenn du Gelegenheit hast, eine subventionierte Krankenversicherung für dich und deine Familie zu bekommen, ist Politik eine Überlegung, die weit weg ist.“

Trump hat sich zum Ziel gesetzt, Obamacare rückgängig zu machen. Allerdings konnten sich seine Republikaner bislang nicht auf einen Gesetzentwurf einigen, der eine Mehrheit fände. Im Rahmen der gerade in Kraft gesetzten Steuerreform wurde allerdings ein wichtiger Teil der von Obama eingeführten Versicherung gekippt: die Strafsteuer für nicht krankenversicherte US-Bürger.

Das wird viele junge und gesunde Amerikaner dazu animieren, sich keine Versicherung zu kaufen und auf ihr Glück statt eine Versicherung zu hoffen. Durch den Wegfall junger und gesunder Beitragszahler steigen dann die Prämien für die verbliebenen Versicherten in einem Teufelskreis immer weiter an, was wiederum mehr Versicherte veranlasst, ihre Policen zu kündigen und so fort.