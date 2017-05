 Krieg in Syrien: Israelischer Minister fordert Ermordung Assads

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Baschar al-Assad Dem syrischen Machthaber wird ein Völkermord vorgeworfen. (Foto: AP)

JerusalemIsraels Wohnungsbauminister Joaw Galant hat die Ermordung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gefordert. „Was mich betrifft, ist es Zeit für ein Attentat auf Assad“, sagte der frühere General Galant am Dienstag. „Wenn wir mit dem Schwanz der Schlange fertig sind, können wir den Schlangenkopf erreichen, der in Teheran sitzt und uns auch mit ihm auseinandersetzen.“ In Syrien sei ein Völkermord im Gange.

Die US-Regierung hatte Syrien am Montag vorgeworfen, massenhaft Häftlinge hinzurichten. Im Militärgefängnis Sajdnaja bei Damaskus würden täglich rund 50 Gefangene gehängt. Syrien bestritt das. Im seit mehr als sechs Jahren tobenden Bürgerkrieg in Syrien sind nach Schätzungen 400.000 Menschen getötet worden. Etwa die Hälfte der Bevölkerung wurde aus ihren Häusern vertrieben. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Assads.