 Krieg in Syrien: Putin will politische Lösung finden

Wladimir Putin Der russische Präsident Wladimir Putin möchte eine politische Lösung im Syrien-Konflikt finden und schlägt eine Konferenz vor. (Foto: AP)

MoskauAleppo ist geräumt. Unmittelbar vor der alljährlichen großen Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin strahlte das Moskauer Fernsehen seine Sitzung mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu aus, in der zweiter über die „Befreiung“ der Stadt und den Abzug von 34.000 Menschen aus dem umkämpften Gebiet rapportierte. Eine Steilvorlage, die Putin in der Pressekonferenz dann auch verwertete: Der Kremlchef sprach im Zusammenhang mit der Evakuierung Aleppos nicht nur von der „größten internationalen humanitären Aktion der Moderne“, sondern machte den Verlierern zugleich ein Gesprächsangebot. Syriens Präsident Baschar al-Assad sei nun zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen über die Nachkriegsordnung in Syrien bereit, verkündete er. Als Verhandlungsort bot Putin dazu die kasachische Hauptstadt Astana an.

Taktisch ist der Zeitpunkt für Friedensgespräche aus Kremlsicht hervorragend gewählt: Ein Krieg bis zum endgültigen Sieg wäre noch langwierig und verlustreich. Mit der Einnahme von Aleppo hat die russisch-iranische Koalition zur Unterstützung Assads aber ihre Stärke demonstriert. Der Sturz des syrischen Machthabers, der vor dem Eingreifen Russlands im Herbst 2015 real drohte, ist kein Thema mehr. Die Verhandlungsposition Assads ist so stark wie nie zuvor. Russland als dessen Hauptverbündeter würde davon profitieren und seinen Einfluss in der Region manifestieren.

Selbst die Zerstückelung der islamischen Republik ist durch Moskaus jüngstes Zusammengehen mit Ankara unwahrscheinlich geworden. Putin betonte auf der Pressekonferenz, dass der Mord am russischen Botschafter in Ankara Andrej Karlow – wegen der die PK extra um einen Tag verschoben wurde – die Beziehungen zur Türkei nicht eintrüben werde. Immerhin verzichtete er aber auf den dort eingebrachten Vorschlag, dass neue Machtdreieck Ankara – Moskau – Teheran als Basiskonstruktion für den Neuaufbau Syriens zu nutzen. Dabei seien auch die Interessen anderer Regionalmächte und der USA zu berücksichtigen, sagte er.