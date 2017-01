 Krieg in Syrien: Russland und Türkei fliegen erstmals gemeinsam Angriffe

Russlands Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“ Russland unterstützt den syrischen Machthaber Assad seit 2015 mit Luftangriffen gegen die Rebellen. (Foto: dpa)

MoskauRussland und die Türkei haben nach Angaben aus Moskau erstmals gemeinsam Luftangriffe im Syrienkrieg geflogen. An dem Einsatz bei der Ortschaft Al-Bab in der Provinz Aleppo beteiligten sich neun russische und acht türkische Kampfflugzeuge, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mitteilte.

Dabei seien 36 Ziele bombardiert worden, sagte Sergej Rudskoj vom russischen Generalstab der Agentur Interfax zufolge. Seinen Angaben zufolge richtete sich der Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Russland unterstützt die syrische Armee im Kampf gegen Rebellen seit September 2015 mit Luftangriffen. Die Türkei hatte 2015 einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen und damit eine tiefe Krise zwischen Ankara und Moskau ausgelöst. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Juni 2016 sein Bedauern über den Abschuss geäußert hatte, nähern sich beide Seiten wieder an.

Für kommende Woche in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan geplante Syriengespräche werden von Russland und der Türkei vermittelt. Moskau stützt die syrische Regierung, Ankara die Opposition.