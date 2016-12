Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Neue Chance für Syrien? Russland und die Türkei wollen einen Waffenstillstand für Syrien verkünden. (Foto: dpa)

AnkaraDie Türkei und Russland haben nach Berichten türkischer Staatsmedien eine Einigung über einen Waffenstillstandsplan für ganz Syrien erzielt. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara meldete, soll der Waffenstillstand nach Mitternacht in Kraft treten. Beide Länder arbeiteten zusammen, um das zu gewährleisten.

Der Kampf gegen Terrororganisationen bleibe aber von der Waffenstillstandsvereinbarung ausgeschlossen. Welche Gruppierungen damit genau gemeint sind, ging aus der Meldung nicht hervor. Sollte der Waffenstillstand halten, sollen unter türkischem und russischem Vorsitz Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana aufgenommen werden. Russland und die Türkei wollten als „Garanten“ des Friedensprozesses agieren.