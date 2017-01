Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Militärischer Erfolg 65 IS-Kämpfer hat die türkische Armee eigenen Angaben zufolge getötet. (Foto: AP)

AnkaraDie türkische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz am Sonntag im Norden Syriens 65 Kämpfer der Extremisten-Miliz Islamischer Staat getötet. Die Türkei hatte vor fünf Monaten mit dem Einsatz gegen den IS auf syrischem Gebiet begonnen.

Ziel ist es, die Islamisten aus dem Grenzgebiet zwischen beiden Staaten zu vertreiben. Von dem seit der Jahreswende geltenden Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland ist der Kampf gegen einige extremistische Gruppen ausgenommen. Am Montag haben in der kasachischen Hauptstadt Astana Friedensgespräche begonnen.