Alberto Fujimori Japanische Wurzeln Laut offiziellen Angaben ist Alberto Fujimori Sohn japanischer Baumwollpflücker, die 1934 nach Peru einwanderten. Es wird vermutet, dass sein tatsächliches Geburtsland Japan ist, dies hätte aber eine Präsidentschaftskandidatur vereitelt, da man als Staatspräsident im Land geboren sein muss.

Peruanischer Politiker Der Ex-Präsident ist einer der am stärksten polarisierenden Figuren in Peru. Einige Bürger finden bis heute lobende Worte für ihn, weil er die linksextreme Guerilla-Bewegung Leuchtender Pfad besiegte. Andere kritisieren ihn für diverse Menschenrechtsverletzungen während seiner Regierungszeit. Fujimori sitzt eine 25-jährige Haftstrafe wegen Menschenrechtsverbrechen, Korruption und des Einsatzes von Todesschwadronen ab. Am Ende seiner regulär vorgesehenen Haftstrafe wäre er 93 Jahre alt gewesen.

Der Fujimori-Clan Alberto heiratete zweimal. Aus seiner ersten Ehe mit einer Ex-Kongressabgeordneten entstammen vier Kinder: Keiko, Hiro, Sashi und Kenji. Seine Tochter Keiko wurde ebenfalls Politikerin und war bei den Wahlen in Peru 2011,wie auch 2016, Präsidentschaftskandidatin. Bereits im Alter von 19 Jahren, wurde sie die jüngste First Lady des amerikanischen Kontinents. Auch sein Sohn Kenji ist als Abgeordneter der oppositionellen Partei Fuerza Popular (FP) politisch aktiv.

Dem Präsidenten wurde eine Verwicklung in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht vorgeworfen. Seine Beratungsfirma Westfield Capital soll von 2004 bis 2006 Zahlungen in Höhe von 782 000 US-Dollar von Odebrecht erhalten haben, als er Minister im Kabinett von Präsident Alejandro Toledo war. Er und Odebrecht betonten die Rechtmäßigkeit, es sei um konkrete Leistungen und nicht um Schmiergeld gegangen. Zudem sagte Kuczynski, dass er damals gar nicht für die Firma verantwortlich gewesen sei.

Die Absetzung Kuczynskis galt eigentlich als sicher. Dann stimmten plötzlich nur 78 Abgeordnete am Donnerstagabend nach 14-stündiger Debatte dafür - das waren neun Stimmen weniger als benötigt. Zur Schlüsselfigur wurde ein anderes Kind des inhaftierten Fujimori. Sohn Kenji steht seinem Vater wesentlich näher als die FP-Chefin Keiko. Er und neun weitere Abgeordnete der Fujimori-Partei enthielten sich - anders als erwartet. Angeblich soll im Gegenzug die Freilassung des Vaters zugesichert worden sein.

Kuczynski kann nun seine Amtszeit bis 2021 weiterführen. Er studierte unter anderem in Princeton und Oxford, in den 1960er Jahren war er auch für die Weltbank tätig. „PPK“ setzt stark auf Freihandel und Öffnung, gerade mit Europa und dem pazifischen Raum. Mitte Januar 2018 wird Papst Franziskus in Peru erwartet. Doch die Begnadigung von Alberto Fujimori könnte nun zu einer massiven Protestwelle gegen „PPK“ führen. Die Verfassung erlaubte in solchen Fällen eine Begnadigung nur bei schweren gesundheitlichen Problemen.

Kenji Fujimori teilte bei Twitter mit: „Ich möchte im Namen der Familie Fujimori dem Präsidenten Kuczynski für die noble und große Geste danken.“ Trotz der Konflikte mit ihrem Bruder wegen der gescheiterten Absetzung begrüßte auch Keiko Fujimori die Entscheidung. „Heute ist ein großer Tag für meine Familie“, sagte sie. „Das ist eine Weihnacht der Hoffnung und Freude.“ Die Familie prägt seit Jahrzehnten die Politik des Andenstaates.

Während der Amtszeit des Vorgängers von Kuczynski, Ollanta Humala, war eine Begnadigung mehrfach abgelehnt worden, da Ärzte zu dem Ergebnis kamen, dass Krankheiten wie Bluthochdruck und Depression auch in der Haft behandelt werden könnten. Fujimori war 2005 in Chile festgenommen und dann schließlich 2007 nach Peru ausgeliefert worden.