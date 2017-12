Proteste in Peru Dass der autoritäre Ex-Präsident Fujimori aus der Haft entlassen wurde, kommt in Peru gar nicht gut an. (Foto: AFP)

Lima Der zu 25 Jahren Haft verurteilte Ex-Präsident Perus, Alberto Fujimori (79), ist zu Weihnachten überraschend von Staatschef Pedro Pablo Kuczynski begnadigt worden. Das teilte die Präsidialkanzlei in Lima mit. Fujimori war 2007 unter anderem als Mitverantwortlicher für 25 Morde und zwei Entführungen während seiner Amtszeit (1990 bis 2000) zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Die Begnadigung erfolgte aus „humanitären Gründen“. Der Ex-Präsident gilt als herzkrank. Er war am Samstag ins Krankenhaus gebracht worden. Seine Begnadigung 15 Jahre vor Haftende löste massive Proteste aus, von „Verrat“ war die Rede.

Der Sohn von nach Peru emigrierten japanischen Eltern machte sich laut Justiz schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig, auch Korruption wurde ihm zur Last gelegt. Er ließ Sicherheitskräfte rigoros gegen linke und angebliche subversive Kräfte vorgehen, das Parlament wurde entmachtet. In der Zeit sah sich der Staat durch die Terrororganisation „Leuchtender Pfad“ massiv bedroht. Zudem wurden Zehntausende indigene Frauen zwangssterilisiert, um ihre Kinderzahl zu reduzieren, sie wurden als Entwicklungshemmnis für Peru gesehen.

In Lima kam es trotz Weihnachten umgehend zu Protesten auf den Straßen. Rosa Rojas, die Mutter eines Jungen, der bei einem Fujimori zur Last gelegten Massaker starb, rief mit tränenerstickter Stimme vor dem Haus von Präsident Kuczynski: „Ich kann meinen Jungen nicht vergessen, gerade nicht heute an Weihnachten“. Und fügte hinzu: „Herr Kuczynski, das ist nicht gerecht“. In sozialem Medien entlud sich Zorn über den wie Fujimori 79 Jahre alten Sohn eines vor den Nazis nach Peru geflüchteten deutschen Tropenarztes. Denn die Begnadigung kommt zu einem brisanten Zeitpunkt, von einem „Deal“ ist die Rede.

Mehre Abgeordnete drohten mit dem Verlassen der Regierungskoalition. Noch vor wenigen Tagen demonstrierten die Menschen für Kuczynski, da er auf Betreiben der stärksten Oppositionspartei, der von Fujimoris Tochter Keiko geführten Fuerza Popular (FP) des Amtes enthoben werden sollte. Die Rechtspopulistin hatte die Stichwahl 2016 gegen den liberalen Kuczynski verloren, der nach seinen Initialen „PPK“ genannt wird. Er warnte eindringlich vor einem Putsch gegen die Demokratie.