Krise in Katalonien : Katalanische Abgeordnete beantragen Unabhängigkeitsvotum im Parlament

Datum: 27.10.2017 11:14 Uhr

Update: 27.10.2017, 12:13 Uhr

In Spanien stehen zwei wichtige Entscheidungen über die Zukunft Kataloniens an: Der spanische Senat wird wohl die Regionalregierung entmachten. Das Regionalparlament in Barcelona wird dann entscheiden, wie es reagiert.