DEI steht vor großen Herausforderungen

Doch die großzügigen Rabatte schmälern die Erlöse. Ohnehin steht DEI vor großen Herausforderungen. Der Nettogewinn ging in den ersten sechs Monaten 2017 gegenüber dem Vorjahr um fast 75 Prozent zurück. Dass überhaut schwarze Zahlen in der Halbjahresbilanz standen, war allein dem Teilverkauf der Tochter ADMIE zu verdanken, die das Hochspannungsnetz betreibt. 24 Prozent des Unternehmens gingen an das chinesische Staatsunternehmen State Grid Europe Limited. Der Einstieg der Chinesen spülte im ersten Halbjahr zwar 172,2 Millionen in die Kasse. Mit dem Verkauf verliert DEI allerdings rund acht Prozent seines jährlichen Umsatzes. DEI schuldet Lieferanten außerdem einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Die Ratingagentur Standard & Poor’s prognostiziert dem Unternehmen spätestens für 2018 einen Liquiditätsengpass. Unternehmenschef Panagiotakis räumte bereits die die Notwendigkeit „drastischer Maßnahmen“ ein.

Jahrzehntelang hatte der 1950 gegründete Versorger eine Monopolstellung. Die Beschäftigten bezogen mit die höchsten Löhne und Gehälter aller griechischen Staatsunternehmen und genossen großzügige Pensionsregelungen. Die Gewerkschaft des Stromversorgers galt als die am straffsten organisierte und militanteste Arbeitnehmerorganisation des Landes. In der Praxis bestimmten die Gewerkschaftsfunktionäre den Kurs des Unternehmens.

Mit der Deregulierung des griechischen Strommarktes, die Anfang der 2000er Jahre begann, weht ein anderer Wind. Die DEI wurde 2001 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Nach mehreren Börsengängen hält der Staat noch 51 Prozent der Anteile. Private Anbieter haben in den vergangenen Jahren Marktanteile erobert. Noch versorgt DEI 87 Prozent der griechischen Privatkunden mit Strom und kontrolliert 60 Prozent des Großhandelsmarktes. Aber nach den Vorgaben des dritten Griechenland-Rettungsprogramms muss bis Ende 2019 mindestens die Hälfte des Marktes auf private Anbieter entfallen. Außerdem soll sich das Unternehmen im Rahmen des Anpassungsprogramms bis zum Juni 2018 von rund 40 Prozent seiner Kohlekraftwerke und Braunkohlegruben trennen.

Mit der Umsetzung dieser Vorgaben ist die Regierung aber im Rückstand. Denn es gibt erhebliche politische Widerstände in den eigenen Reihen. Der frühere Energie- und heutige Innenminister Panos Skourletis, ein Anti-Privatisierungs-Hardliner des regierenden Linksbündnisses Syriza, wirft den Gläubigern Griechenlands vor, sie wollten den Energieversorger zerschlagen, „um die geschäftlichen Interessen in- und ausländischen Rivalen zu befriedigen, und zwar zu einem erniedrigenden Preis“.