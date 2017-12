 Kritik am iranischen Regime: Zwei Tote bei Protesten in Iran

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Proteste in Teheran In mindestens zehn Städten des Landes kam es zu regimekritischen Protesten. (Foto: AFP)

TeheranBei den regimekritischen Protesten im Iran sind zwei Demonstranten getötet worden. Nach Angaben des Gouverneursamts der Provinz Lorestan im Westiran soll aber die iranische Polizei an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen sein. Vielmehr gebe es Hinweise auf eine Beteiligung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), behauptete der Sicherheitschef im Gouverneursamt, Habibollah Chodschasteh, nach iranischen Medienangaben am Sonntag.

Über den Tod der zwei Demonstranten in Dorud war schon am Samstagabend in sozialen Netzwerken berichtet worden. Er wurde am Sonntag vom Webportal des Staatsfernsehens bestätigt.

Der Iran macht ausländische Agenten für den Tod der Demonstranten verantwortlich. „Bei der illegalen Demonstration in Dorud am Samstag ist es zu gewalttätigen Zusammenstößen gekommen und es wurden leider zwei Menschen getötet“, erklärte der Vize-Gouverneur der Provinz Lorestan im staatlichen Fernsehen am Sonntag. „Weder die Polizei noch die Sicherheitskräfte haben geschossen.“ Es gebe aber Hinweise darauf, dass sunnitische Extremisten und ausländische Agenten beteiligt gewesen seien.