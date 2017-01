Im nächsten Jahr erscheint sein Buch

Öffentlich könnte Obama zur Zeit der Veröffentlichung seines Buches wieder verstärkt in Erscheinung treten, vermutlich im kommenden Jahr. Beim Schreiben der Fortsetzung seiner beiden früheren Bestseller dürfte Obama von seinem Chef-Redenschreiber des Weißen Hauses, Cody Keenan, Unterstützung erhalten.

Was auch immer Obama künftig anpacken wird, unter finanziellem Druck steht er nicht. Für sein Buch dürfte er eine Vorauszahlung von mehr als 20 Millionen Dollar (rund 19 Millionen Euro) erhalten, sagt Keith Urbahn, ein Literaturagent, der sich mit Bestsellern von Spitzenpolitikern auskennt. „Das halbe Land betrachtet ihn immer noch als seine Führungspersönlichkeit“, sagt Urbahn. „Er wird vermutlich den höchsten Vorschuss für einen Ex-Präsidenten in der Geschichte bekommen.“

Bald dürften Obama und seine Frau auch anfangen, Geld für die Barack-Obama-Stiftung zu sammeln, die seine Präsidentenbibliothek und das dazugehörige Zentrum in Chicago aufbaut. Die Kosten dafür werden auf etwa eine halbe Milliarde Dollar geschätzt. Bis das Zentrum in Betrieb geht, vergehen noch mehrere Jahre, doch werden die Obamas in den kommenden Monaten bereits erste Mitarbeiter einstellen.

Obama will sich zudem weiterhin in seiner Initiative My Brother's Keeper engagieren, die jungen schwarzen und hispanischen Männern bessere Bildungs- und Aufstiegschancen vermitteln will. Mit seinem früheren Justizminister Eric Holder arbeitet er in einem Ausschuss zusammen, der die Chancen der Demokraten bei der Neufestlegung politischer Bezirke 2020 verbessern soll.

Zentrum seiner Tätigkeit wird Obamas persönliches Büro sein, angesiedelt in der Zentrale der Naturschutzorganisation WWF ganz in der Nähe seines künftigen angemieteten Wohnsitzes. Sechs Monate lang steht ihm darüber hinaus noch ein von der Regierung finanziertes Büro zur Verfügung, das den Übergang ins Privatleben regelt.