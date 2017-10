 Kurdengebiet im Irak: Erdogan droht mit Schließung der Grenze

image

Türkei: Militäraktion in Syrien soll Einwanderungswelle verhindern

Die Türkei will mit Militäraktionen in der syrischen Rebellen-Provinz Idlib eine Einwanderungswelle verhindern. Die Türkei will nach eigenen Angaben einen Sicherheitspuffer an der Grenze zu Syrien schaffen. mehr…