Einen „Maidan in Washington anzetteln“

So werde Trumps Ansatz bei der Terrorbekämpfung „von Russland begrüßt“. Schließlich rücke Trump dabei verbal von den Doppelstandards ab, die die bisherige US-Administration verwendet habe. Gegen Terroristen helfe nur die Demonstration von Stärke, das habe das Eingreifen der russischen Luftwaffe in Syrien gezeigt, so Lawrow.

Auch der russische Staatschef Wladimir Putin hat Trump in Schutz genommen. Die scheidende Regierung von Barack Obama versuche mit Unwahrheiten, die Legitimität des Wahlsiegers Trump zu untergraben, sagte Putin am Dienstag. Er zog Parallelen zwischen dem Aufstand gegen den russlandfreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch in der Ukraine im Jahr 2014 und der aktuellen Lage in den USA. Mit Blick auf die angebliche Beteiligung der USA an der Revolte sagte er, einige wollten nun einen „Maidan in Washington anzetteln“.

Übereinstimmung bei Lawrow und Trump gibt es – kein Wunder – bei der Bewertung der Nato, die der designierte Präsident gerade als „obsolet“ bezeichnet hat und deren Osterweiterung seit langem Aversionen in Moskau hervorruft. Eine zusätzliche US-Brigade in Osteuropa sei „eine schlechte Idee“, sagte Lawrow.

Über das von Trump angekündigte mögliche Ende der Sanktionen spekulierte er hingegen nicht, stellte lediglich klar, dass dies nicht an die Reduzierung von Atomwaffen gekoppelt sein könne. Auch dies ein Zeichen der Stärke, denn im Kreml demonstriert man gern, dass Sanktionen keinen Effekt haben.

Eine Steilvorlage dazu lieferte gerade erst Donald Trumps Berater Anthony Scaramucci: Der kritisierte in Davos die Sanktionen als kontraproduktiv. Die Russen könnten Schnee essen, um zu überleben, sagte Scaramucci. Das sei im Prinzip richtig, „aber trotz allem bevorzugen die Russen keinen Schnee, sondern leckere heimische Delikatessen, die es dank der Sanktionen mehr und mehr gibt“, frotzelte nun Kremlsprecher Dmitri Peskow. Es scheint, dass der Westen laut Moskauer Interpretation zumindest eine gute Sache verschuldet hat.