AfD-Wahlerfolg dürfte Märkte kalt lassen

Gelassen blicken die DZ-Bank-Experten auf Deutschland und den zu erwartenden Einzug der AfD in den Bundestag, da es „praktisch aussichtslos“ für die Partei sei, nach der Bundestagswahl im Herbst Einfluss auf die Regierungsbildung nehmen zu können. Selbst wenn sie deutlich besser als gegenwärtig prognostiziert (rund 13 Prozent) abschneiden würde, könne sich keine der etablierten Parteien eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten vorstellen, konstatieren die Analysten. Daher „sollten die Folgen selbst eines sehr guten Abschneidens der AfD keine größeren Spuren an den Märkten hinterlassen“.

Auch wenn die AfD keine regierungspolitische Relevanz im Bund haben wird, so entspricht ihr Aufstieg einer EU-weiten Entwicklung. „Inzwischen ist der Populismus in nahezu ganz Europa auf dem Vormarsch und auch in den Staaten, in den Populisten schon lange eine etablierte Kraft darstellen, erzielen sie weitere Zugewinne“, schrieben die DZ-Bank-Analysten. Den bislang größten Erfolg konnten Populisten in Griechenland markieren, wo die linkspopulistische Partei Syriza zusammen mit dem rechtspopulistischen Koalitionspartner Anel seit 2015 die Regierung stellt.

Die Ursachen für die Entstehung populistischer Kräfte, aber auch die Zielsetzungen der jeweiligen Parteien sind jedoch verschieden: In Südeuropa sind vor allem linkspopulistische Parteien in den vergangenen Jahren immer stärker geworden. Neben Syriza in Griechenland gilt dies für Podemos in Spanien und die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) in Italien. In Portugal gelang es den Kommunisten und dem Linksblock, die sozialistische Partei davon zu überzeugen, ein inoffizielles Bündnis in Form einer Minderheitsregierung einzugehen.

Die Gesichter der AfD Frauke Petry Geboren in Dresden, promovierte Chemikerin und Unternehmerin, Bundesvorsitzende der AfD. Mutter von vier Kindern, verheiratet mit dem AfD-Landeschef von Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell. Petry gilt als pragmatisch und ehrgeizig. Auch wenn sie verbal gerne Gas gibt – inhaltlich steht Petry eher in der Mitte der Partei.

Björn Hocke und Alexander Gauland Björn Höcke, Chef der Thüringen-AfD, und Alexander Gauland, Brandenburger AfD-Chef und Bundesparteivize, haben einst gemeinsam „Fünf Grundsätze für Deutschland“ veröffentlicht. Darin wettern sie gegen die „multikulturelle Gesellschaft“ und behaupten, „die politische Korrektheit liegt wie Mehltau auf unserem Land“.

Jörg Meuthen Meuthen ist geboren in Essen, promovierter Volkswirt, seit 1996 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Kehl (Baden-Württemberg), Co-Bundesvorsitzender der AfD, Fraktionschef seiner Partei im Landtagswahl von Baden-Württemberg; verheiratet, fünf Kinder. Meuthen gehört zu den wenigen prominenten Vertretern des liberalen Flügels, die nach dem Abgang von Bernd Lucke in der AfD geblieben sind.

Beatrix von Storch Sie ist geboren in Lübeck, Jurastudium in Heidelberg und Lausanne (Schweiz), Rechtsanwältin, stellvertretende Bundesvorsitzende und AfD-Landesvorsitzende in Berlin, seit 2014 im EU-Parlament, verheiratet. Gilt als ultrakonservativ.

Marcus Pretzell Marcus Pretzell (42) ist geboren in Rinteln (Niedersachsen), Jurastudium in Heidelberg, Rechtsanwalt und Projektentwickler, seit 2014 Vorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen, Vater von vier Kindern, verheiratet mit Frauke Petry. Der Europaabgeordnete hat die AfD als „Pegida-Partei“ bezeichnet. Parteifreunde rechnen ihn aber nicht zum rechtsnationalen Flügel.

Der Erfolg der Linkspopulisten in Südeuropa setzte mit der Staatenfinanzkrise sowie den damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Folgen ein. Die DZ-Bank-Studie zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Arbeitslosenquote sowie dem Rückgang der verfügbaren Einkommen und der steigenden Zustimmungswerte für linkspopulistische Parteien.

In Kerneuropa erleben vor allem rechtspopulistische Parteien einen Aufschwung, der ebenfalls zunächst durch die Staatenfinanzkrise bedingt ist. „Der Unmut der Wähler richtete sich aber wie im Fall Deutschlands oder Finnlands nicht gegen die Sparpolitik, die ohnehin die von der Krise gebeutelten Länder in Südeuropa stärker betraf, sondern vielmehr gegen die Finanzhilfen, die die Kernstaaten den Krisenländern gewährten“, konstatiert die Studie. Diese Finanzhilfen hätten letztlich den Anstoß für die Gründung der AfD in Deutschland Anfang 2013 gegeben.