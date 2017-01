EU-Referendum in Niederlande könnte Gemeinschaft in Frage stellen

Bielmeier hält Marktreaktionen in drei wichtigen Euro-Ländern für möglich, sofern es den radikalen Kräften gelingt, künftig die Regierungspolitik mitzubestimmen. In den Niederlanden beispielsweise kann der Vorsitzende der rechtspopulistischen Freiheitspartei (PVV) Geert Wilders auf einen Wahlsieg am 15. März hoffen. Die Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung der PVV seien zwar trotzdem gering, so Bielmeier. Aber: „Kann Wilders wider Erwarten eine Regierung bilden, ist mit Belastungen bei niederländischen Staatsanleihen zu rechnen.“

Als problematisch aus Sicht der EU und der Finanzmärkte dürfte nach Einschätzung der DZ-Bank-Analysten die Forderung der PVV sein, die europäische Gemeinschaft verlassen zu wollen, um sich dem politischen Einfluss Brüssels und der Haftungsrisiken, resultierend aus den europäischen Rettungsschirmen, zu entziehen. „Da die Niederlande wirtschaftlich eng mit der EU verflochten sind und zu deren Gründungsmitgliedern gehört, könnte der Ausgang eines etwaigen Referendums auch Einfluss auf die Zukunft der EU als solche nehmen und im Fall eines Neins zur EU womöglich Vorbildcharakter für andere Euro-Staaten haben.“

Die Folgen für die Zukunft der EU könnten somit, so die Experten, „ganz erheblich sein und die Gemeinschaft in ihrer jetzigen Form in Frage stellen“. Laut dem Euro-Barometer der EU-Kommission haben 28 Prozent der Niederländer ein kritisches Bild von der EU. Laut weiterer Umfragen befürworten sogar mehr als 40 Prozent der Niederländer einen Austritt aus der Gemeinschaft. Aus Marktsicht wäre daher nur dann von einer positiven Reaktion auf das Wahlergebnis auszugehen, wenn die PVV die relative Mehrheit der Sitze verpasste, so die Analysten.

In Frankreich hat die Chefin der Front National, Marine Le Pen, nach Einschätzung Bielmeiers in einer Stichwahl gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon zwar nur Außenseiterchancen. Doch es könnte auch anders kommen. „Ein Wahlsieg Le Pens könnte an den Märkten eine Fluchtreaktion zulasten französischer Anleihen auslösen“, sagte der Ökonom. Aus Sorge um die Zukunft der EU könnte dann, so die DZ-Bank-Analysten, eine „Fluchtbewegung“ in Staatsanleihen von Kernstaaten wie Deutschland einsetzen.

Ganz anders stellt sich die Situation in Italien dar, wo der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) des Landes durchaus Chancen eingeräumt werden, den Sieg bei vorgezogenen Neuwahlen davon zu tragen. „Aus Sorge vor einem Ende der Sparpolitik und einem EU-Referendum wäre mit Verlusten bei italienischen Staatsanleihen zu rechnen“, ist Bielmeier überzeugt.

Die fiskalische Austeritätspolitik Italiens wurde zwar ohnehin bereits aufgeweicht. Doch sollte die M5S in Regierungsverantwortung kommen, so die Befürchtung der Experten, dürfte sie den Sparkurs endgültig verlassen und dabei auch einen Konflikt mit der EU-Kommission riskieren, was Investoren kritisch beurteilen dürften. Aber auch Italiens Zukunft in der EU ist mit der M5S-Bewegung unsicher. Vertreter der Partei, konstatieren die Analysten, haben sich bereits wiederholt für ein EU-Referendum ausgesprochen. Derzeit geben rund 30 Prozent der Italiener an, eine EU-kritische Haltung einzunehmen. „Damit entspricht die EU-Skepsis in etwa dem Niveau, das auch in den Niederlanden und Frankreich zu beobachten ist“, heißt es in der DZ-Bank-Studie.