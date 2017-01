Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Zustrom von Geflüchteten ist Markenzeichen der Populisten“

Inzwischen sind indes die Themen Migration sowie innere Sicherheit in den Vordergrund gerückt. „Der kritische Umgang mit der Migration, vor allem mit dem Zustrom von Geflüchteten, ist inzwischen zu einem Markenzeichen vieler rechtspopulistischer Parteien geworden“, erläutern die Analysten. Hierbei stünden bei den Unterstützern der Populisten sowohl die Sorge vor etwaigen sicherheitspolitischen Entwicklungen als auch vor den finanziellen und mutmaßlich sozialen Folgen der Zuwanderung mit Mittelpunkt.

Die DZ-Bank-Untersuchung belegt denn auch einen „engen“ Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Themas Migration in Deutschland und der Zustimmung für die rechtspopulistische AfD. Die Bedeutung des Themas Migration sowie die Zustimmungswerte für die rechtspopulistische Partei seien auch dann hoch geblieben, als die Zahl neuer Asylanträge von Geflüchteten wie im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen ist. „Das dürfte vor allem daran liegen“, so die Experten, „dass viele Menschen hinsichtlich des Erfolgs der Integrationsbemühungen weiter in Sorge sind.“

AfD-Programm: Das fordert die Partei Mindestlohn Die AfD ist für den gesetzlichen Mindestlohn. Damit liegt sie auf einer Linie mit SPD, Grünen, der Linkspartei und Teilen der Union.

Erbschaftssteuer Geht es nach der AfD soll die Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Dafür setzt sich aktuell auch die FDP ein.





Bundespräsident Die AfD möchte, dass der Bundespräsident künftig direkt vom Volk gewählt wird. Dieser Vorschlag kam 2009 auch vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Zustimmung erhielt er dafür nur aus der FDP.





Volksentscheid Die AfD will mehr direkte Demokratie durch Volksentscheide. Auch die SPD, die Linke und die Grünen wollen, dass die Hürden für Volksentscheide abgesenkt werden. Ihre Vorschläge gehen aber nicht so weit wie die Ideen der AfD.

Familie Die traditionelle Familie gilt der AfD als Keimzelle der Gesellschaft. Das Loblied auf die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie taucht in dieser Form auch im Parteiprogramm der CSU auf.

Freihandelsabkommen Die AfD lehnt die Freihandelskommen TTIP und CETA ab. Auch die Linke und die Grünen sind dagegen.





Andererseits versuchen die meisten populistischen Parteien mit Kritik an den Kompetenzen und der Ausgestaltung der EU bei den Wählern zu punkten. Viele der Gruppierungen wollen daher die Bürger über den Verbleib ihres Landes in der EU abstimmen lassen. Dahinter steht nach Einschätzung der Experten ein besonders ausgeprägtes Gefühl, die Globalisierung als Bedrohung wahrzunehmen. „Die Hoffnung der Wähler der populistischen Parteien richtet sich damit auch darauf, dass eine stärker auf Abschottung ausgerichtete Politik sie vor den Folgen der Globalisierung schützen könne“, heißt es in der Studie.

Die Wähler rechter wie linker populistischer Parteien in Europa vereine zudem, dass sie wirtschaftlich stärker verunsichert seien als die Anhänger etablierter Parteien. „Damit avancieren die Parteien zu Fürsprechern von Bürgern, die sich wirtschaftlich benachteiligt fühlen und machen damit den Mitte-Links-Parteien, die traditionell Gruppen mit geringem Einkommen ansprechen, Konkurrenz.“