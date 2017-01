Surrealer Alltag im Ost-Viertel

Wie viele der Bewohner von Ost-Aleppo wurde auch die Familie Chatib in Notunterkünfte im nahegelegenen Dorf Dschibrin gebracht. Nach einer Woche, Anfang Januar, kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. Um eine neue Wohnung zu mieten, fehlt der Familie das Geld, deshalb zog sie wieder in ihre alte in Ansari und reparierte sie so gut wie möglich. Viele Einrichtungsgegenstände waren gestohlen worden, darunter der Kühlschrank, der Herd und eine Mikrowelle. Für den Diebstahl macht Chatib sowohl Rebellen als auch Regierungstruppen verantwortlich. Das Paar lebt jetzt mit einer Tochter, der Schwiegertochter und zwei Enkeln in der Wohnung.

Dabei ist ihre Wohnung in einem vergleichsweise gutem Zustand. Beide Nachbargebäude sind unbewohnbar. Die meisten Häuser in der Gegend sind nur noch ein Haufen aus Metall und Steinen. Das Heim der Chatibs erregt die Aufmerksamkeit von Passanten: Es ist die einzige Wohnung in der Straße, wo Wäsche auf dem Balkon hängt und Rauch aus dem Ofen aufsteigt.

Tausende andere Familien aus Ost-Aleppo sind ebenfalls in ihre Wohnungen zurückgekehrt, weil sie keinen anderen Zufluchtsort haben. Andere kommen, sehen sich ihre Wohnung an und nehmen mit, was sie tragen können - besonders jene aus schwer beschädigten Gebäuden. Eine Nachbarsfamilie musste feststellen, dass ihre nur 50 Meter entfernte Wohnung jeden Moment einzustürzen droht.

Abdel-Hamid Chatib ist trotz allem optimistisch, dass die Lage in seiner Stadt nur besser werden kann. Doch seine Frau wünschte, die Familie wäre wie fast vier Millionen andere Syrer in ein Nachbarland wie den Libanon oder die Türkei geflüchtet. „Ich finde, das Leben war so ungerecht zu mir. Obwohl ich am Leben bin, fühle ich mich wie tot“, sagt Hasnaa Chatib. „Ich wünschte, wir wären zu Beginn der Krise weggegangen, selbst wenn wir auf der Straße hätten leben müssen.“