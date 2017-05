Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Macron: Le Pen ist "Hohepriesterin der Angst"

Heftig aneinander gerieten die beiden auch in der Ausländer- und Sicherheitspolitik. Le Pen warf Macron vor, islamischem Fundamentalismus Vorschub zu leisten. Macron konterte, Le Pen verunglimpfe Menschen wegen ihrer Religion und ihrer Herkunft. Als Präsident und Oberbefehlshaber werde er unerbittlich gegen Islamisten vorgehen.

Le Pen dagegen gehe den Islamisten in die Falle, die Frankreich in einen Bürgerkrieg stürzen wollten. Sie erwiderte, sie wolle die Gesellschaft spalten: "Das ist doch immer die alte Litanei." Bei Anschlägen sind in Frankreich seit 2015 mehr als 230 Menschen gestorben.

Macron hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl am 23. April, in der elf Kandidaten angetreten waren, mit einem Vorsprung von drei Punkten vor Le Pen gewonnen. In der zweiten Runde wird er vom unterlegenen konservativen Kandidaten Francois Fillon und dem ebenfalls ausgeschiedene Sozialisten Benoit Hamon unterstützt.

Er kann einer Umfrage zufolge auch auf die Stimmen von einem Drittel der Anhänger des radikalen Linken Jean-Luc Melenchon zählen. Allerdings wollen zwei Drittel der Melenchon-Anhänger ungültig oder gar nicht wählen. Auch im Fillon-Lager wissen viele Wähler nicht, wem sie am Ende ihre Stimme geben.

Angesichts der Unsicherheiten sind die Finanzmärkte nervös. Für den Fall einer Niederlage Macrons fürchten viele Anleger den Anfang vom Ende der Euro-Zone. Le Pen hatte angekündigt, das Land aus der Euro-Zone führen zu wollen. In der Debatte sagte sie, der Euro sei "die Währung der Banker und nicht des Volkes". Macron nannte sie eine "Hohepriesterin der Angst". Ein Austritt aus dem Euro würde fatale Folgen haben.