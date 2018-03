Lieferungen Hilfskonvoi muss Ost-Ghuta wegen Beschuss frühzeitig verlassen

DamaskusDie Lastwagen mit Hilfslieferungen für das belagerte Ost-Ghuta haben Hilfsorganisationen und Aktivisten zufolge nicht vollständig ausgeladen werden können. Sadschad Malik, Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), schrieb auf Twitter: „Der Hilfskonvoi nach Ost-Ghuta verlässt Duma nach fast neun Stunden. Wir haben so viel geliefert, wie wir konnten inmitten des Beschusses“.

HAPPENING NOW @UN @ICRC_sy @SYRedCrescent aid convoy to #EasternGhouta exiting #Duma after nearly 9 hours. We delivered as much as we could amidst shelling. Civilians are caught in a tragic situation. pic.twitter.com/P4Djg75XRX