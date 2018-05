Liveblog zu Irans Atom-Deal Iran kündigt Abkommen vorerst nicht auf

Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen hält Iran an dem Deal fest – zumindest vorerst. Die Entwicklungen im Liveblog.

DüsseldorfUS-Präsident Donald Trump verkündet den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Scharfe Sanktionen sollen folgen, der Iran reagiert wütend, die verbleibenden Partner des Vertrags bemühen sich um Schadensbegrenzung. Die Entscheidung der USA hat nicht nur weitreichende politische Folgen, auch die Wirtschaft ist alarmiert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

8.20 Uhr – Macron spricht am heutigen Mittwoch mit Ruhani

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird im Laufe des Tages mit Hassan Ruhani sprechen. Das verkündete der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian. Kommenden Montag sei ein Treffen mit Vertretern Deutschlands, Großbritanniens und des Iran geplant. Drian warnte, es bestehe ein „echtes Risiko“, dass es nach Trumps Entscheidung zu einer Konfrontation im Nahen Osten komme könne. Gleichzeitig erklärte Drian, das Abkommen sei „nicht tot“. Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zeigten, dass der Iran das Abkommen respektiere.

8.06 Uhr – Irans Parlamentspräsident: „Iran muss Deal nicht einhalten“

Irans Parlamentspräsident Ali Laridschani wertet den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen als Verstoß gegen die Vereinbarung. Die USA würden dadurch isoliert, sagt er laut einem Bericht des staatlichen Fernsehens vom Mittwoch. US-Präsident Donald Trumps Abkehr von dem Atomdeal sei „eine diplomatische Show“. Frieden und Sicherheit seien bedroht. Der Iran sei angesichts der gegenwärtigen Lage nicht dazu verpflichtet, seine Zusagen einzuhalten. „Ich bin mir nicht sicher, ob die europäischen Unterzeichner des Abkommens ihre Versprechen erfüllen werden.“ Trump verstehe offensichtlich nur die Sprache der Gewalt.

7.45 Uhr – Iran-Entscheid setzt Asiens Börsen zu

Die Aufkündigung des Atom-Abkommens hat Anlegern in Asien am Mittwoch Kopfschmerzen bereitet. „Die kurzfristigen Auswirkungen scheinen zwar begrenzt zu sein“, sagte Anlagestratege Norihiro Fujito von der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Sollte der Ölpreis allerdings hoch bleiben, könnte dies die Inflation befeuern und die Konjunktur belasten. Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,4 Prozent auf 22.408 Punkte. Die Börse in Shanghai bröckelte um 0,2 Prozent ab. Durch den US-Ausstieg könnten Rohöl-Lieferungen im Volumen von mehreren Hunderttausend Barrel pro Tag dem Weltmarkt entzogen werden. Dies trieb den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee um 2,5 Prozent in die Höhe auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch von 76,75 Dollar je Fass.





7.24 Uhr - US-Flagge brennt im iranischen Parlament

Im iranischen Parlament haben Abgeordnete eine US-Fahne angezündet und mit Rufen Amerika den Tod gewünscht. Damit reagierten sie am Mittwoch auf den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran. Die iranischen Parlamentarier verbrannten auch Papier, das das Atomabkommen symbolisierte. Die Aktion der Abgeordneten veranschaulichte die Wut von Iranern über Trumps Entscheidung. Todeswünsche an Amerika sind im Iran wiederholt ausgerufen worden, auch im Parlament.

7.10 Uhr – Iran kündigt Abkommen vorerst nicht auf

Der Iran will nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen vorerst an dem Deal festhalten, macht die endgültige Entscheidung darüber jedoch von den anderen Vertragspartnern abhängig. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif schrieb am Mittwoch auf seiner Twitter-Seite, er werde demnächst auf Anweisung von Präsident Hassan Ruhani eine Pendeldiplomatie starten. Danach werde der Iran sich dann endgültig entscheiden, ob er weiterhin im Abkommen bleiben werde. Bei den Verhandlungen mit dem EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie China und Russland gehe es in erster Linie um die vertragsgerechte Umsetzung des Deals. Es müsse versichert werden, dass der Iran voll und ganz von den wirtschaftlichen Vorteilen des Abkommens profitieren könne, teilte Sarif mit. Wie lange diese Verhandlungen dauern werden, sagte er nicht.

6.50 Uhr – Japan und Australien halten an Deal fest

Trotz des Rückzugs der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran werden Australien und Japan den Pakt weiter unterstützen. Er bedaure die Entscheidung der Vereinigten Staaten und rufe nun alle verbliebenen Vertragspartner zur Zurückhaltung auf, sagte der australische Ministerpräsident Malcolm Turnbull am Samstag. In Japan bekräftigte das Außenministerium, die Regierung sei weiterhin von dem Deal überzeugt. Das Land hoffe auf eine fortdauernde „konstruktive Antwort der involvierten Nationen“.

6.40 Uhr – Ölpreis steigt stark

Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat die Ölpreise am Mittwoch kräftig in die Höhe getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 76,70 US-Dollar. Das waren 1,85 Dollar mehr als am Vortag. Am Dienstagabend waren die Ölpreise allerdings ohne ersichtlichen Grund deutlich gesunken. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kletterte um 1,60 Dollar auf 70,66 Dollar. Mehr lesen Sie hier.

6.00 Uhr – Türkei bedauert US-Alleingang

Die Türkei hat den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran bedauert und zu einer Verhandlungslösung in dem Konflikt aufgerufen. Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO habe in regelmäßigen Abständen bestätigt, dass der Iran sich an die Vorgaben gehalten habe, teilte das Außenministerium in Ankara in der Nacht zu Mittwoch mit. Vor diesem Hintergrund sei es ein „unglücklicher Schritt“, dass die USA das Abkommen einseitig aufgekündigt hätten. Ankara rief dazu auf, das Abkommen unter Kontrolle der IAEO weiterhin „in voller Transparenz, ohne Unterbrechung und vollständig umzusetzen“.



Stimmen und Reaktionen aus der Nacht können Sie hier nachlesen.

„Deutsche Firmen sollten Geschäfte mit dem Iran sofort stoppen“

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.