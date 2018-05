 Maas in Moskau: Russlands Außenminister Lawrow möchte mehr direkte Gespräche mit Deutschland

Bei seinem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas hat Sergej Lawrow für eine direktere Gesprächskultur zwischen Russland und Deutschland plädiert.

(Foto: dpa) Maas und Lawrow in Moskau

MoskauDer russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich bei seinem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas für intensivere direkte Gespräche zwischen beiden Regierungen ausgesprochen. „Das ist auf jeden Fall besser als jegliche Mikrofondiplomatie“, sagte er am Donnerstag zum Auftakt des Treffens mit Maas in Moskau. Mit „Mikrofondiplomatie“ sind Stellungnahmen zur Politik eines anderen Landes gemeint, die den Adressaten über Medien erreichen und nicht im direkten Gespräch.

Der SPD-Politiker Maas steht wegen öffentlicher Äußerungen zu Russland in der eigenen Partei in der Kritik. Unter anderem hatte er der Regierung in Moskau in einem „Spiegel“-Interview vorgeworfen, „zunehmend feindselig“ zu agieren. Maas erklärte in seiner Antwort auf Lawrow, dass auch er das direkte Gespräch schätze. „Ich bin auch froh, dass wir uns persönlich treffen und es damit nicht nur Mikrofondiplomatie gibt“, sagte er.

Lawrow beklagte zum Auftakt, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen zuletzt schwieriger geworden sei. „Wir sind bereit, mit unseren deutschen, westlichen Partnern für alle Seiten akzeptable Ansätze zu suchen. Selbst in der aktuellen Situation, die uns absolut nicht recht ist und die wir nicht verschuldet haben“, sagte Lawrow. Die Ukraine-Krise, der Syrien-Konflikt und gegenseitige Sanktionen belasten unter anderem das Verhältnis.

