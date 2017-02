Macron redete fast zwei Stunden lang

Das ist ihm zweifellos mit seiner Massenveranstaltung gelungen. Er redete fast zwei Stunden lang, mehr noch als sonst als ein Mann der leisen Töne. Ein wenig zu sehr wie ein milde gestimmter Pfarrer redete er auf die Menge ein, die sichtlich etwas anderes, lebhafteres erwartete. Die Stimmung des Meetings schwankte deshalb zwischen Rockkonzert und Kirchentag.

Inhaltlich versuchte der Jungstar der französischen Politik seiner noch äußerst jungen Bewegung eine Art historische Legitimation zu geben. Er will sich nicht auf den Links-Rechts Gegensatz reduzieren lassen, das ist eher neu für die französische Politik und Anlass für wiederholte Angriffe von Linken wie Rechten, Macron könne sich nicht entscheiden. Der Ex-Minister sieht das ganz anders: „In den historisch entscheidenden Momenten unseres Landes haben wir diesen Gegensatz überwunden.“

Und die Zeiten seien erneut äußerst ernst: „Die Amerikaner werden vielleicht ihre historische Mission aufgeben, den Frieden in der Welt zu sichern.“ Autoritäre Regime machten sich breit, „in Russland, im Iran, in der Türkei, in Saudi-Arabien.“ Macron erteilte der Versuchung, Konflikte im Zweifelsfalle militärisch zu lösen, eine Absage: „Wir dürfen keinen Krieg führen, wenn wir keine Lösung für die Probleme haben, aber wir müssen immer unsere Werte verteidigen.“

Auch wegen der aufgeladenen Stimmung in Frankreich drohe Gefahr: Frankreichs politisches System könne von „einer Lepra“ befallen werden, die die Demokratie gefährde. Nur andeutungsweise ging Macron auf den Skandal um fiktive Beschäftigung ein, durch die der Konservative François Fillon den Steuerzahler mutmaßlich um mehr als 800 000 Euro erleichtert hat. Doch das was er sagte, saß: „Wenn man in dieser Situation gegenüber Menschen, die Aufklärung fordern, von einem Komplott redet, fügt man dem eigenen Schaden noch die Würdelosigkeit hinzu.“ Fillon gilt politisch als erledigt, er klammert sich aber immer noch an seine Kandidatur. Gerüchte machen die Runde: Alain Juppé, der 72-jährige Bürgermeister von Bordeaux, der Fillon in der Vorwahl unterlag, soll seine Getreuen zu einer Dringlichkeitssitzung nach Bordeaux geladen haben. Öffentlich hat er erklärt, er wolle nicht der Ersatzkandidat für Fillon sei.

Der Skandal könne der rechtsextremen Front National noch mehr Zukauf verschaffen, warnte Macron. Mit der FN setzte er sich stärker als sonst auseinander. Die behaupte, im Namen des Volkes zu reden, „doch in Wirklichkeit reden sie nur im eigenen Namen, vom Vater zur Tochter, von der Tochter zur Nichte.“ Die FN ist in der Tat ein Familienunternehmen: gegründet von Jean-Marie, derzeit geleitet von dessen Tochter Marine, und deren Nichte Marion wartet schon auf ihre Chance. Die Front verrate „die französischen Werte der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“, und sie „verachtet Gesichter, die ihrem nicht gleichen.“ kritisierte Macron.