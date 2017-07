 Macrons Ministerpräsident Philippe: Frankreich will Defizit 2017 unter drei Prozent drücken

Edouard Philippe Der französische Premierminister möchte die Flüchtlingspolitik ändern. (Foto: Reuters)

ParisFrankreich will nach Angaben von Ministerpräsident Edouard Philippe das Haushaltsdefizit von derzeit 3,4 Prozent noch in diesem Jahr unter drei Prozent drücken. Philippe kündigte in einer Regierungserklärung in Paris am Dienstag zudem die Umsetzung umfangreicher Steuerreformen an. So sollen die Unternehmenssteuern bis 2022 von derzeit 33,33 Prozent auf 25 Prozent sinken. Seine Regierung wolle zudem die Kapitalertragssteuer von 50 Prozent auf 30 Prozent senken. Philippe sprach in seiner Rede davon, dass die Zeit zu hoher Defizite in Frankreich enden müsse. Präsident Emmanuel Macron hatte mehrfach betont, dass Frankreich wieder das Vertrauen seiner EU-Partner gewinnen müsse, indem es EU-Vorgaben einhalte.

Am Montag hatte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici gewarnt, Frankreich werde keinen Aufschub mehr bekommen, um die Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakets zu erfüllen. Der neue Finanzminister Bruno Le Maire hatte zuletzt angekündigt, notfalls mit Einsparungen auf breiter Front für die Einhaltung der Vorgaben sorgen. Zugleich hatten die Finanzaufseher in Paris gemeldet, dass es eine Finanzlücke von acht Milliarden Euro im Etat für dieses Jahr gebe. Das französische Defizit liegt seit Jahren über der in den EU-Verträgen erlaubten Obergrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP).

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Philippe im Mai ins Amt gebracht. Mit seiner Regierungserklärung einen Tag nach der des französischen Präsidenten, stellte Philippe das Arbeitsprogramm der Regierung vor, anschließend stand eine Vertrauensabstimmung an. Das Macron-Lager hat eine klare Mehrheit in der Nationalversammlung.

In seiner Rede erwähnte Philippe auch die Politik seines Landes in der Flüchtlingskrise- und stellt ihr ein schlechtes Zeugnis aus. „Angesichts dieser Situation hat Frankreich sich unfähig gezeigt, seine juristischen oder moralischen Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte er am Dienstag in seiner Regierungserklärung in der Nationalversammlung. In der kommenden Woche wolle seine Regierung deshalb neue Maßnahmen vorstellen. Berechtigte Asylbewerber müssten lange und manchmal „unter beschämenden Bedingungen“ auf die Entscheidung ihres Antrags warten, zugleich würden abgelehnte Bewerber aber nur selten außer Landes gebracht.