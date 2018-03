March for our lives Hunderttausende kämpfen gegen Waffengewalt

In Washington sind mehr als 800.000 Menschen für schärfere Waffengesetze auf die Straße gegangen. Die Wut richtet sich auch gegen Donald Trump.

Landesweit protestierten Hunderttausende für schärfere US-Waffengesetze. (Foto: Reuters) March for Our Lives

Washington/New YorkEmma Gonzales hat beschlossen, dass genug geredet wurde. Sie schaut auf ein Menschenmeer, und sie weiß, dass Sender und Streams ihren Auftritt weltweit übertragen. Die Schülerin aus Florida ist nach dem Parkland-Massaker zum Gesicht der Anti-Waffen-Bewegung in den USA geworden. Viele Besucher und Besucherinnen des „March for our lives” in Washington sind ihretwegen hier.

Doch Gonzales sagt, nach einigen Worten der Trauer über ihre erschossenen Mitschüler und Lehrer: nichts. Sie schweigt. Eine Minute, zwei, drei, vier Minuten vergehen, Tränen rinnen, Gonzales atmet schwer, erste Sprechchöre erklingen. Sie schweigt weiter.

Irgendwann piepst ein Timer. „Seit ich diese Bühne betreten habe, sind sechs Minuten und 20 Sekunden vergangen. Das ist die Zeit, die der Killer brauchte. Er wird nun seine Waffe fallen lassen und entkommen, bevor er eine Stunde später gefasst wird”, sagt Gonzales. Bevor sie geht, gibt sie der Menge einen Rat auf den Weg: „Kämpft um euer Leben, bevor es jemand anderes tun muss.”

Die 18-jährige Schülerin ist zu einem der Gesichter des Protestes geworden. (Foto: AP) Emma Gonzalez

Mehr als einen Monat nach dem Schulmassaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida, bei dem 17 Menschen ums Leben kamen, zogen sich Samstag die größten Anti-Waffen-Proteste seit Jahrzehnten durch die USA. Landesweit demonstrierten Hunderttausende für schärfere Waffengesetze, auch in Metropolen wie Chicago, Boston, Philadelphia, Miami, Houston, Los Angeles und New York gingen viele auf die Straße.

In Washington versammelten sich rund 800.000 Menschen. Wenn die Schätzungen der Organisatoren zutreffen, wäre „March for our lives” der größte eintägige Protest in der Geschichte der US-Hauptstadt. Die Teilnehmerzahl ist höher als die des ersten Women's Marches, bei dem laut „Washington Post” 500.000 Menschen durch Washingtons Straßen marschierten.

In Donald Trumps Heimatstadt New York gingen knapp 175.000 Menschen auf die Straße. Auch der Ex-Beatle Paul McCartney befand sich unter den Demonstranten und erinnerte an den Mord an John Lennon in New York. Auch außerhalb der USA zeigten Menschen Solidarität – von Deutschland, Frankreich, Schweden, China, Israel bis Mauritius fanden Protestmärsche statt.

Der Marsch in der US-Hauptstadt war extrem gut organisiert, auch dank finanzieller Hilfe von prominenten Aktivisten wie Amal und George Clooney, Steven Spielberg oder Oprah Winfrey. „Ihr habt das Gewissen der Nation geweckt”, schrieben Michelle und Barack Obama an die überlebenden Parkland-Schüler. Miley Cyrus, Justin Timberlake, Jennifer Hudson sangen live. Auch Ariana Grande, bei deren Konzert in Manchester im vergangenen Jahr 22 Menschen - darunter viele Kinder und Teenager - starben, trat in Washington auf.

Mit dem Klischee eines spontanen Schülerprotests hatte dieser Marsch wenig gemein. Stattdessen sah man das Bild einer professionellen Graswurzelbewegung, die es geschafft hat, eine breite Unterstützerschaft aus Geschwistern, Lehrern, Eltern, und Großeltern zu mobilisieren.

„Jeder ist betroffen”, sagt Besucherin Laura Schiffer dem Handelsblatt. Sogenannte Lockdown Drills, bei denen Kinder das Verhalten in Notsituationen trainieren, gäbe es an Schulen „vier, fünf, sechs Mal im Jahr”. Sie erzählt von ihrem Neffen, einem Erstklässler, dessen Schule kürzlich wegen einer realen Schießerei in der Nähe im Lockdown war. „Er hat sich mit seinem Lehrer in der Toilettenkabine versteckt, im Dunkeln. Er hatte Panik. Und er wusste, dass das gerade keine Übung, sondern Ernst ist. Kinder erleben im Alltag Todesangst. Deshalb trifft die Wut der Parkland-Schüler auf so eine große Resonanz.”

„Mir reicht’s”, sagt die 14-Jährige Keylie Ferrando. Ihr falle es „schwer, Politikern zu glauben, die sich von Waffenlobbyisten bezahlen lassen”. Ihre Freundin Josie Schiffer, 15 Jahre alt, fügt hinzu: „Wir wollen uns auf unseren Schulabschluss konzentrieren, nicht auf eine Flucht vor Schüssen”.

Für Ed Barber ist die Anti-Waffen-Welle längst politisch mit der Frage verknüpft, wie man zur Trump-Regierung steht. Der 72-Jährige ist mit seiner Enkelin zum Marsch gekommen, er steckt ihr ab und zu ein Gummibärchen zu, während sie zum Bühnenprogramm tanzt. „Ich hoffe, dass wir diese Energie bis in den Herbst tragen können”, sagt er. Im November sind Kongresswahlen in den USA, sie gelten als Test, ob Trump seine Basis binden kann oder nicht. „Der Marsch ist beeindruckend”, sagt Barber. „Aber wir müssen die Bewegung in Widerstand an den Wahlurnen ummünzen”.