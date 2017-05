 Mark Green: Trump verliert weiteren Anwärter für Chef-Posten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Trumps erster Kandidat für den Heeresminister-Posten scheint ziemlich unbeliebt. Neben dem Unternehmer und Milliardär Vincent Viola hat nun auch der zweite Kandidat, der Republikaner Mark Green, den Posten aufgegben. (Foto: AFP)

WashingtonDonald Trumps Anwärter für den Posten des Heeresministers hat seine Kandidatur nach massiver Kritik zurückgezogen. Mark Green, ein Republikaner aus Tennessee, begründete den Schritt am Freitag mit „falschen und irreführenden Angriffen“ auf seine Person durch politische Gegner. Seine Arbeit als Senator und seine christlichen Überzeugungen seien falsch dargestellt worden, um daraus politischen Gewinn zu schlagen, erklärte Green in einer Stellungnahme an den Sender NBC News.

Green war wegen abfälliger Bemerkungen über den Islam sowie über Homosexuelle und Transgender massiv in die Kritik geraten. Bei einer Veranstaltung hatte er im vergangenen Jahr unter anderem gesagt, Transsexualität sei eine „Krankheit“.

Der 52-Jährige ist bereits der zweite Kandidat für den Posten, der vorzeitig aufgibt. Der erste war Vincent Viola, ein milliardenschwerer Unternehmer. Er begründete seinen Rückzug im Februar damit, dass er Schwierigkeiten habe, die internen Regeln des Pentagons zu möglichen Interessenkonflikten zu erfüllen.

Der Heeresminister ist dem Verteidigungsminister unterstellt. Den Posten hatte zuletzt Eric Fanning inne – er war der erste offen homosexuell lebende Mann in dem Amt.