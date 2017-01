Schulz ist Mister Europa

„Er verkörpert die klassische SPD-Story wie kein zweiter“, sagt der Volkswirtschaftsstudent Phillip Toepsch, der sich seit zwei Jahren im Vorstand des Ortsverbands engagiert. „Er war ganz unten und hat sich wieder herausgezogen“. Toepsch meint damit die Alkoholsucht, die Schulz, Sohn eines saarländischen Bergmanns, in jungen Jahren quälte. Auch musste er eine Karriere als Fußballprofi wegen schwerer Knieverletzungen aufgeben. Die Schule verließ Schulz ohne Abschluss. Doch dann verlief seine Karriere wie ein Arbeitermärchen. Erst Buchhändler, dann Bürgermeister in Würselen, Präsident des EU-Parlaments und nun SPD-Chef und Kanzlerhoffnung.

Einer wie er, ein Mister Europa, sei wichtiger denn je, jetzt wo Donald Trump die globale Machtstruktur zerlege. Da ist sich die Runde in Düsseldorf-Friedrichstadt einig. Deutschland brauche einen Kanzler, der den Glauben an ein starkes und gerechtes Europa wieder reanimiere und die Populisten zurückdränge. Dass Schulz jegliche Erfahrung als Bundespolitiker fehlt, finden die Genossen gut. „Er ist ein glaubwürdiger Wahlkämpfer, weil er nicht Teil der Regierung Merkel war“, sagen sie. Laut ARD-Deutschlandtrend halten tatsächlich 65 Prozent der Befragten Martin Schulz für glaubwürdig, ein Prozentpunkt mehr als Angela Merkel.

Doch ob die erste Welle der Euphorie Schulz tatsächlich ins Kanzleramt tragen kann? Witzke, der zwischendurch über das Tablet auf seinem Schoß streicht, kommt jetzt in Fahrt. „Auf die Umfragen gebe ich nicht viel“, ruft der Rechtsanwalt. Er ist noch keine 40. Doch er habe in seinem Leben schon so viele Wahlkämpfe mitgemacht und miterlebt, dass er wisse, wie sich die Werte binnen kürzester Zeit verändern. „Gerhard Schröder haben die Statistiker zu Beginn auch keine Chance eingeräumt und doch machte er gegen Helmut Kohl das Rennen“, sagt er. Der junge Mann neben Witzke wirft ein, die New York Times habe am Vorabend der US-Wahl Hillary Clinton über 90 Prozent Siegchancen eingeräumt.

Doch was ist mit der gefährlichen Vorliebe der Sozialdemokraten, ihr Führungspersonal zu demontieren, noch bevor es der politische Gegner tun kann? Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück mussten während ihrer Bundestagswahlkämpfe Attacken aus den eigenen Reihen bekämpfen. Sigmar Gabriel beklagte in seinem Rücktrittsinterview gegenüber dem Stern, dass er auch an seiner Partei gescheitert sei. Die habe sich von ihm distanziert, weil die Mehrheit der Mitglieder keine Regierungsverantwortung wolle.