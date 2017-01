„Wir sind kein Kanzlerinnenabnickverein“

Es sei schon immer ein Problem der SPD gewesen, ihre Vorstände abzuschießen, räumt Toepsch ein. Diese Renitenz hat aber auch Vorteile, argumentiert Witzel. „Wir sind eben kein Kanzlerinnenabnickverein. Inhaltlicher Streit ist doch Ausweis funktionierenden Demokratie“. Leider berichteten die Medien über derlei Auseinandersetzungen vor allem negativ. Sei das Verhältnis der SPD mit dem Chefs mal harmonisch, werfe man der Partei Klüngelei vor.

Die gepriesene Streitlust der SPD, in Witzels Wohnzimmer bekommt man davon wenig mit. Zumindest wenn es um Martin Schulz geht. Einzig ein langjähriger Sozi, der 69-jährige Ulrich Schweitzer, zieht ein langes Gesicht. Er ist seit 1972 in der Partei, dem Jahr im dem Willy Brandt nach Parlamentsauflösung und Neuwahlen einen Sensationssieg hinlegte. „Für mich war Sigmar Gabriel die authentischere Figur. Schulz vertritt vernünftige Positionen, kann sie aber nicht so gut transportieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein so abrupter Wechsel des sicher geglaubten Kandidaten ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl eine gute Idee ist“. Er verlässt die Runde früher.

Die Getränke leeren sich, die Gruppe diskutiert nun über das Selbstverständnis der SPD. Warum „Soziale Gerechtigkeit“ zwar wie eine Floskel wirke, aber dennoch Substanz habe. Ob Schröder Deutschland mit seinen Agenda-Reformen geholfen oder geschadet habe. Warum man als junger Mensch bei all der Politikverdrossenheit noch in die SPD eintritt. Dann leitet Witzel zum Tagesgeschäft über, schließlich stehen im Mai Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen an. Ein Kanzlerkandidat aus NRW helfe da atmosphärisch. Doch jetzt braucht es erst einmal Plakate, einen Relaunch der Website, einen Verantwortlichen für die Facebook-Seite. Die Beiträge über die Flüchtlingsarbeit des jungen Ortsvereins bekommen am meisten Klicks.