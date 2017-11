Sutherland Springs/TokioNach dem jüngsten Massaker in den USA hat Präsident Donald Trump das Recht auf Schusswaffenbesitz verteidigt. Hintergrund des tödlichen Angriffs auf Gläubige in einer texanischen Kirche seien psychische Probleme des Täters, sagte Trump am Montag. Es handele sich dabei nicht um eine Frage des Waffenbesitzes. Vielmehr sei es zu begrüßen, dass jemand anderes mit seiner Waffe auf den Angreifer geschossen habe. Am Sonntag hatte ein Mann in dem Ort Sutherland Springs mindestens 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Er floh, nachdem den Behörden zufolge ein Bewohner des Ortes auf ihn geschossen hatte. Der Täter wurde später tot in seinem Fluchtwagen aufgefunden.

„Das ist ein psychisches Problem auf höchstem Niveau“, sagte Trump. „Es ist ein sehr, sehr trauriges Ereignis.“ Psychische Probleme seien in den USA verbreitet, wie auch in anderen Ländern. Um ein „Waffenproblem“ gehe es bei der Tat in Texas aber nicht, sagte er auf die Frage nach politischen Reaktionen. Trump äußerte sich vor Journalisten bei einer Pressekonferenz während seines Japan-Besuchs. Massaker wie das am Sonntag lösen in den USA regelmäßig Diskussionen über eine Verschärfung der Waffengesetze aus, was von Trumps Republikanern überwiegend abgelehnt wird. Trump sagte zu dem Vorfall in der texanischen Kirche weiter: „Zum Glück hatte jemand anderes eine Waffe, die in die entgegengesetzte Richtung geschossen hat.“

Sein Vorgänger sieht das offenbar anders. Ex-Präsident Barack Obama zeigte sich erschüttert über das Massaker in Texas und forderte erneut schärfere Waffengesetze. „Wir trauern mit allen Familien in Sutherland Springs, die von diesem Akt des Hasses getroffen wurden (...) , twitterte er am Sonntagabend (Ortszeit) nach dem Blutbad, das ein junger Mannes in der Kleinstadt nahe San Antonio aus bisher unbekannten Motiven angerichtet hatte.

Zugleich sprach sich Obama - wie bereits während seiner Amtszeit - für schärfere Waffengesetze aus. „Möge Gott uns allen die Weisheit geben, um zu fragen, welche konkreten Schritte wir unternehmen können, um die Gewalt und die Waffen unter uns zu reduzieren.“

Sutherland Springs hatte am Sonntag der mit einem schwarzem Kampfanzug bekleidete Angreifer zunächst von außen das Feuer auf die Gläubigen in der Kirche eröffnet. Dann betrat er das Gebäude und setzte dort sein Massaker fort. Als ein anderer Mann auf ihn schoss, ließ er seine Waffe fallen und floh. Kurz darauf kam es zu einem Unfall mit dem Fluchtauto. Den Behörden zufolge blieb zunächst unklar, ob sich der Angreifer selbst getötet hat oder von den Kugeln des anderen Schützen getroffen worden war. In dem Fluchtwagen wurden mehrere Waffen gefunden.

Über den Angreifer und sein Motiv gab es zunächst kaum offizielle Informationen. Medienberichten zufolge soll es sich bei ihm aber um den 26-jährigen Weißen Devin Patrick K. handeln. Ein Mann mit demselben Namen diente laut der US-Armee zeitweilig in einer Versorgungseinheit der Luftwaffe. 2012 wurde er demnach von einem Militärgericht wegen Gewalt gegen seine Ehefrau und sein Kind verurteilt und unehrenhaft entlassen.

Die schlimmsten Massaker von Einzelschützen in den USA Las Vegas (Nevada), Oktober 2017 Der 64-jährige Stephen Paddock eröffnet aus dem 32. Stock eines Hotels das Feuer auf gut 20.000 Gäste eines gegenüberliegenden Festivals. Er tötet 58 Menschen. Mehr als 500 weitere werden verletzt. Der Täter erschießt sich selbst. Es ist der schlimmste Massenmord in der jüngeren Geschichte der USA. Das Motiv ist nach wie vor unklar.

Orlando (Florida), Juni 2016 Der 29-jährige Omar Mateen erschießt 49 Besucher eines Nachtclubs, der bei Homosexuellen beliebt ist. Spezialeinheiten töten ihn bei der Erstürmung des Clubs. Der Attentäter, US-Bürger mit afghanischen Eltern, hatte sich zuvor zur Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. Seine beiden Waffen, eine Pistole und ein Gewehr, hatte er legal erworben.

Newtown (Connecticut), Dezember 2012 Adam Lanza, ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen, erschießt zunächst seine Mutter und begibt sich dann in seine ehemalige Grundschule, die Sandy Hook Elementary School. Dort ermordet er 20 Schulkinder und sechs Lehrer. Anschließend tötet er sich selbst. Vor seiner Tat hatte er sein Zimmer drei Monate lang nicht verlassen. Mit seiner Mutter hatte er per Mail kommuniziert. Lanza hegte seit seiner Kindheit Gewaltfantasien. Für die Tat nutzte er legal erworbene Gewehre seiner Mutter.

Blacksburg (Virginia), April 2007 Der 23-jährige Südkoreaner Cho Seung-Hui erschießt zunächst zwei Studenten in einem Wohnheim und verletzt mehrere schwer. Anschließend verschickt er von einer Postfiliale aus eine DVD mit Bekenner-Videos und Fotos an den Fernsehsender NBC. Etwa zwei Stunden später verriegelt er die Türen eines anderen Uni-Gebäudes mit Ketten, damit niemand fliehen kann. Dann beginnt er, auf weitere Studenten und Lehrkräfte zu schießen. Insgesamt ermordet er 32 Menschen. Anschließend tötet er sich selbst. Der Täter lebte als Englischstudent in den USA. Obwohl er in psychiatrischer Behandlung war, konnte er die Tatwaffen legal erwerben.

Killeen (Texas), Oktober 1991 Der 35-jährige George Hennard fährt mit seinem Pick-up durch die Glasscheibe eines Restaurants. Dann beginnt er, mit zwei Pistolen auf die Gäste zu schießen. Innerhalb weniger Minuten tötet er 22 Menschen. Nachdem die Polizei eintrifft, zieht sich der Täter schwer verwundet in die Toilettenräume zurück und erschießt sich. Er war ein arbeitsloser Matrose der Handelsmarine und galt als verbittert.

San Ysidro (Kalifornien), Juli 1984 Bewaffnet mit einer Pistole, einem Gewehr und einer Uzi-Maschinenpistole betritt der 41-jährige James Huberty ein Schnellrestaurant. Dann erschießt er 21 Menschen. Vom Restaurant aus feuert er eine Stunde lang auf die Polizei. Ein Scharfschütze einer Spezialeinheit kann ihn schließlich erschießen. Seine Frau berichtete später, Huberty habe schwere psychische Probleme gehabt.

Die Opfer in Sutherland Springs waren zwischen fünf und 72 Jahre alt, wie Justizbeamte mitteilten. Auch die 14-jährige Tochter des Pastors der Baptistenkirche wurde nach Angaben ihrer Familie getötet. In Sutherland Springs rund 65 Kilometer östlich von San Antonio leben weniger als 400 Menschen. Vor allem in solchen ländlichen Gebieten gehört das Recht auf Waffenbesitz zu den Grundüberzeugungen vieler Amerikaner.

Der Vorfall ereignete sich nur gut einen Monat nach dem schwersten Schusswaffenmassaker in der US-Geschichte. Anfang Oktober erschoss ein 64-Jähriger von einem Hotelfenster aus in Las Vegas 58 Besucher eines Country-Festivals. Hunderte wurden verletzt. Der Angriff fällt zudem auf den achten Jahrestag eines anderen Massakers in Texas. Bei einem Amoklauf waren am 5. November 2009 auf der Militärbasis der US Army in Fort Hood 13 Menschen erschossen und 42 weitere verletzt worden.