Massenprotest in Washington Mehr als eine halbe Million Menschen demonstrierte friedlich gegen Trumps Weltanschauung. Viele Teilnehmer (-innen) trugen pinkfarbene Mützen als Zeichen der Solidarität. (Foto: AFP)

WashingtonEinen Tag nach seiner Vereidigung sind weltweit Millionen Menschen gegen US-Präsident Donald Trump auf die Straße gegangen. Nach Schätzungen von Medien versammelten sich allein in Washington am Samstag mindestens 500.000 Menschen zu einem „Marsch der Frauen“. Der Verkehr im Herzen der US-Hauptstadt war fast den ganzen Tag über lahmgelegt.

Der sonst so twitterfreudige Trump äußerte sich zumindest zunächst nicht zu den Demonstrationen. Stattdessen feuerte er erneut Breitseiten gegen die „unehrlichen“ Medien und warf ihnen unter anderem vor, absichtlich falsche Angaben über die Besuchermenge bei seiner Vereidigung am Freitag verbreitet zu haben.

Er bezog sich dabei unter anderem auf Tweets, in denen ein Bild vom Publikumsandrang bei seiner Amtseinführung neben eine Aufnahme von den Zuschauern bei der Vereidigung seines Vorgängers Barack Obama gestellt worden war. Das Foto von der Trump-Vereidigung zeigte eine leere Fläche, die auf dem vergleichenden Bild voll bevölkert war.

Trump war offenbar so erzürnt, dass er seinen Sprecher Sean Spicer in den Presseraum des Weißen Hauses schickte, um die Medien anzugreifen. Das Foto von Trumps Vereidigung sei absichtlich so ausgeschnitten, dass es die Wahrheit verzerre, sagte Spicer und sprach von einem „schändlichen“ Vorgang. „Wir werden die Medien ebenfalls zur Rechenschaft ziehen. Das amerikanische Volk hat Besseres verdient“, sagte er.

Neben der Massenkundgebung gegen Trump in Washington gab es „Schwesternmärsche“ in mehreren hundert Städten der USA und im Ausland – von London über Paris bis nach Mexiko-Stadt und Sydney in Australien. Auch in Berlin, Heidelberg, Frankfurt und München kam es zu – wenn auch viel kleineren – Demonstrationen.

View from above the Epic and historical day #WomensMarchOnWashington pic.twitter.com/AZ9QJEijUn — K Fleming (@KerryGFleming) 21. Januar 2017

In Schätzungen war von 2,5 Millionen Protestlern weltweit die Rede und der größten Demonstration im Zusammenhang mit dem Amtsantritt eines neuen Präsidenten in der Geschichte der USA. Offiziell bestätigt wurden die Zahlen aber zunächst nicht.

Die Proteste richteten sich unter anderem gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz – sie reichten also weit über frauenspezifische Fragen hinaus. So marschierten auch zahlreiche Männer und Kinder mit.

Großdemonstrationen in Washington 28. August 1963 Beim „Marsch auf Washington“ begeistert der Bürgerrechtler Martin Luther King am 28. August 1963 rund 250.000 Gegner der Rassentrennung mit seinen legendär gewordenen Worten „I have a dream“ (Ich habe einen Traum). Die bis dahin größte Kundgebung in Washington fordert unter anderem ein umfassendes Bürgerrechtsgesetz. Auch am 16. Oktober 1995 gehen Schwarze für ihre Rechte auf die Straße: Trotz des umstrittenen muslimischen Organisators Louis Farrakhan, Chef der radikal-islamischen „Nation of Islam“, finden sich nach Angaben der Veranstalter mindestens 1,5 Millionen Männer zum „Million Man March“ ein. Die Polizei schätzt die Zahl auf 400.000.

15. November 1969 Zur wohl größten Anti-Kriegs-Kundgebung in der US-Geschichte versammeln sich am 15. November 1969 rund 600.000 Menschen in der Hauptstadt, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Der US-Einsatz gegen den Irak unter Präsident George W. Bush bringt mehrmals Hunderttausende auf die Straße - allein am 18. Januar 2003 nach damaligen Angaben der Organisatoren bis zu 500.000.

30. Oktober 2010 Nach einem Kongress-Wahlkampf voller Absurditäten drücken die TV-Satiriker Jon Stewart und Stephen Colbert ihren Unmut über Populismus, Angstmacherei und die Verdrehung der Wahrheit in Politik und Medien aus. Geschätzt 200.000 Menschen erscheinen am 30. Oktober 2010 zu ihrer Großkundgebung „zur Wiederherstellung der Vernunft“.

25. April 2004 Für die Rechte der Frauen demonstrieren am 25. April 2004 laut Organisatoren rund eine Million Teilnehmer. Anlass sind unter anderem Bestrebungen der Regierung von George W. Bush, das Abtreibungsrecht einzuschränken. Auf der anderen Seite treffen sich Abtreibungsgegner seit 1974 jährlich im Januar zum „March for Life“ - in den vergangenen Jahren wurden dabei Hunderttausende mobilisiert.

1993 und 2000 Für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen gehen am 25. April 1993 zwischen 300.000 (Polizei) und einer Million (Veranstalter) Menschen auf die Straße. Sie setzen darauf, dass Präsident Bill Clinton die sexuelle Orientierung als Grundrecht gegen Diskriminierung schützt. Am 30. April 2000 fordern nach Veranstalterangaben mehr als 300.000 Menschen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit Paaren verschiedenen Geschlechts.

21. Januar 2017 Hunderttausende Menschen werden in Washington erwartet, die gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump demonstrieren. Die US-Hauptstadt war schon mehrmals Schauplatz von Großkundgebungen:

Die Demonstrationen waren schon seit längerem geplant gewesen, aber Trumps unversöhnliche, düster-aggressiven Antrittsrede im Stil seines Wahlkampfes mobilisierte anscheinend die Menschen zusätzlich. Vielerorts wurden die Erwartungen der Veranstalter bei weitem übertroffen, so in Washington, wo zunächst mit 200.000 Demonstranten gerechnet worden war. Prominente wie die Schauspielerinnen Emma Watson, Ashley Judd und Scarlett Johansson sowie die Sängerinnen Madonna und Alicia Keys feuerten hier die Menge an.

Über der weitläufigen National Mall in der US-Hauptstadt erstreckte sich ein Meer aus rosa, spitzohrigen Mützen, auch „Pussyhats“ genannt, als Madonna auf die Bühne kam. Die 58-Jährige nahm kein Blatt vor den Mund. „Ja, ich habe schrecklich viel darüber nachgedacht, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen“, rief Madonna. „Aber ich weiß, dass dies nichts ändern würde. Wir dürfen nicht der Verzweiflung verfallen.“ Vielmehr müsse eine „Revolution der Liebe“ her.