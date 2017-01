Sängerin Cher: „Es ist mir egal, was Trump hört“

Pop-Ikone Cher setzte im Backstage-Bereich ebenfalls auf eine große Bewegung. Sie hoffe, dass sich die Menschen nun auf gleiche Weise gegen Trump mobilisieren ließen wie gegen den Vietnamkrieg, sagte die 70-Jährige im Interview. „Ich denke, die Leute sind verängstigter als jemals zuvor. Wir erleben, wie alles, was wir errungen haben, uns einfach wegflutscht.“ Auf die Frage, ob sie glaube, dass der neue Präsident die Botschaft des Marschs hören werde, sagte sie: „Es ist mir egal, was er hört. Es ist wichtig, was die Leute hören. Er wird es hören, es aber nicht beachten“, sagte Cher.

Oscarpreisträgerin Patricia Arquette hielt ein Transparent hoch, auf dem „Schreibt Frauen in die Verfassung“ stand. Sie treibe die Sorge um eine Reihe sozialer Fragen unter der neuen Regierung und dem Kongress um, darunter die Aussicht, dass die Künste nicht länger staatlich gefördert werden könnten. „Es geht um viel...Wir müssen uns Gehör und Respekt verschaffen“, erklärte die Arquette. „Die müssen wissen, dass wir eine Macht sind, mit der man rechnen muss.“

Große Demonstrationen mit schätzungsweise mehr als 100.000 Teilnehmern gab es auch in New York, Chicago, Boston, Denver, Seattle und Los Angeles. In Los Angeles waren unter anderem Jane Fonda, Miley Cyrus und Marcia Gay Harden zu den Protesten gekommen.

In New York gesellten sich Schauspielstar Helen Mirren und Comedystar Whoopi Goldberg zu einer großen Gruppe von Demonstranten, die zum Trump Tower marschierten. „Auf dem Spiel steht alles, woran ihr glaubt“, rief Goldberg der jubelnden Menge zu. „Wir werden Amerika zeigen, was wir in New York tun können.“ Die aus Großbritannien stammende Mirren erklärte, an diesem Tag sei sie eine New Yorkerin. Am Rande des Sundance Film Festival in Park City waren unter anderem Schauspielstars Charlize Theron und Kristen Stewart sowie Sänger John Legend mit von der Partie, als Schätzungen zufolge 8000 Demonstranten gegen Trump mobil machten. Lautstark machten sie sich Trumps Motto zu eigen – auf ihre Weise: „Liebe, nicht Hass, wird Amerika großartig machen“, skandierte die Menge.

Women's march in San Francisco is absolutely massive. pic.twitter.com/oQbkF6WxkO — Michael Farrell (@mikefarrell) 22. Januar 2017

Bis zum Abend blieben die Demonstrationen zumeist friedlich, es gab lediglich Berichte über kleinere Ausschreitungen.

Trump hatte den Samstag mit einer Andacht in der National Cathedral begonnen. Am Nachmittag dankte er den Mitarbeitern der Geheimdienste bei einem Besuch im CIA-Hauptquartier in Langely (Virginia) Besuch für ihre Arbeit und versicherte: „Ich stehe 1000-prozentig hinter euch.“ Es war ein offensichtlicher Versuch der Versöhnung, nachdem er sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit der Geheimdienstgemeinde angelegt hatte.

Noch am Abend seiner Vereidigung hatte der Republikaner damit begonnen, die Politik seines Vorgängers Barack Obama rückgängig zu machen. So unterschrieb er in einer seiner ersten Amtshandlungen eine Anordnung, mit der die Versicherungspflicht für alle und damit die flächendeckende Gesundheitsvorsorge in den USA abgeschafft werden könnte, ohne dass bisher ein Ersatz in Sicht ist.