Keine Freundschaft auf Augenhöhe

Und wirtschaftlich? Kommt es zum großen Schulterschluss der beiden Finanzzentren London und New York? Lassen Trump und May wie einst ihre Vorgänger Ronald Reagan und Margaret Thatcher die Finanzbranche noch einmal von der Leine, die einst Brüssel auf der einen und die Regierung Barack Obamas auf der anderen Seite vergleichsweise fest in der Hand hielten? Für Gesprächsstoff ist jedenfalls gesorgt. Einige der bekannt fantasiereichen britischen Zeitungen sehen bereits die 1980er Jahre wieder aufblühen.

Die britische Regierung frohlockt besonders bei der Aussicht auf ein baldiges Freihandelsabkommen mit den USA. Den Briten geht es dabei um mehr als Wiedergutmachung für die als Demütigung empfundenen Worte Barack Obamas. Der damalige US-Präsident hatte im Brexit-Wahlkampf prophezeit, Großbritannien werde im Falle des Brexit „am Ende der Warteschlange“ stehen für ein Freihandelsabkommen mit den USA. Trump dagegen will die Briten bevorzugt behandeln. Manche munkeln, der bekanntermaßen auf Pomp stehende Baulöwe erhofft sich vielleicht einen Empfang am Hofe von Queen Elizabeth II.

Trumps bisherige präsidiale Anordnungen und was sie bedeuten Obamacare Die Gliederungen der Regierung werden angewiesen, die wirtschaftlichen Lasten durch Obamacare zu minimieren. Obamacare soll de facto abgeschafft werden. In welchem Zeitraum oder wie, lässt Trump aber offen. Er setzt eine Art ideellen Rahmen.

Einwanderung Mehrere Erlasse sehen den Bau einer Mauer zu Mexiko vor, nehmen Flüchtlinge schützende Städte ins Visier und wollen Arrestzentren ebenso ausbauen wie die Zahl der Grenzschützer. Illegale, straffällig gewordene Einwanderer sollen sofort deportiert werden. Generelle Verhärtung der Linie gegenüber Einwanderern.

Handel Die USA verabschieden sich aus den weiteren Verhandlungen des transpazifischen Handelsabkommens TPP. Die Anordnung ist aber eher Show, denn der Ausstieg war angekündigt und das Abkommen in den USA nicht ratifiziert. Möglicher Profiteur des US-Ausstiegs ist China.

Pipelines Ein von Kanada kommendes Ölrohr soll ebenso weitergebaut werden wie ein Projekt in North Dakota. Beide sind milliardenschwer. Die Pipelines sind nicht nur aus Umweltgründen sehr umstritten. Es gab bereits viel Protest, Trump sticht in ein Wespennest. An dem Projekt in North Dakota beteiligte sich Trump als Unternehmer. Offen: Wann und wie und mit welcher Route weitergebaut wird.

Umwelt Regulierungen werden abgebaut. Umweltbedenken sollen als wichtig deklarierten Infrastrukturprojekte künftig nicht mehr im Weg stehen. Herstellungsprozesse sollen schneller genehmigt werden.

Abtreibung Ausländische Organisationen bekommen nur noch Entwicklungshilfe, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und von demokratischen Präsidenten wieder aufgehoben. Für Republikaner eine wichtige Botschaft an streng christlich-religiöse Wählerschichten.

Einstellungsstopp Bundesbehörden und Ministerien dürfen niemanden mehr einstellen. Ausgenommen ist das Militär. Trump will den Regierungsapparat, den er als aufgebläht empfindet, radikal reduzieren. Der Geltungsbereich des Erlasses ist nicht deutlich, etwa für Zivilangestellte des Militärs. Außerdem könnten durch Subunternehmer die Kosten steigen.

Theresa May würde das wohl, entsprechende Vorteile im Blick, zu arrangieren wissen. Die britische Regierungschefin muss dringend Erfolge vorweisen, denn sie hat versprochen, Großbritannien zum globalen Vorreiter in Sachen Freihandel zu machen. Auch wenn die britische Autoindustrie jüngst wieder einen neuen Rekord meldete: Die britische Wirtschaft ist längst nicht stabil, vor allem aber nicht ausgewogen. Sie fußt weiter auf den Künsten der Finanzjongleure in der City.

Auch deshalb beschwört die Frau, die den „harten Brexit“ befürwortet, ausgerechnet jetzt die „besondere Beziehung“ zum alten transatlantischen Partner USA. Gleichzeitig sagt sie aber auch: „Ich fürchte mich nicht vor dem US-Präsidenten.“ Sie werde klarmachen, dass es etwa beim Klimaschutz unterschiedliche Sichtweisen gebe, betonte May kurz vor ihrer Abreise im Unterhaus. Auch die erklärte Macho-Haltung des US-Präsidenten, der damit prahlte, Frauen ungefragt und ungestraft in den Schritt fassen zu können, spricht nicht dafür, dass es mit der selbstbewussten Britin zu einer Freundschaft auf Augenhöhe kommt. Vielleicht aber, so glaubt Conley, könnte Mays Rolle eine ganz andere sein: „Wir werden sehen, ob sie für Trump eine Art Mentorin sein kann.“