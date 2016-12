Zehn Prozent der Nepalesen arbeiten im Ausland

Insgesamt leben und arbeiten fast zehn Prozent der 28 Millionen Einwohner Nepals im Ausland. Von dort schicken sie umgerechnet etwa sechs Milliarden Euro pro Jahr zurück in die Heimat – das sind 30 Prozent der Einnahmen des Landes. Um einen Job in einem fremden Land zu bekommen, zahlt ein ausreisewilliger Arbeiter meist etwa 1050 Euro an einen Vermittler. Wenn er in der Folge nicht mit irgendwelchen Tricks um seine Einnahmen betrogen wird – was immer wieder vorkommt – kann er pro Monat etwa 290 Euro an die Familie überweisen.

Genau das hatte auch Balkisun vor. Doch nur sechs Wochen nach seiner Ankunft im Ölstaat Katar starb er im Schlaf. Der Sarg mit seiner Leiche wird nach der Ankunft am Flughafen von Kathmandu von einem Fahrzeug der nepalesischen Regierung in sein Heimatdorf gebracht. Saro und ihr Sohn sitzen auf dem Rücksitz. Acht Stunden dauert die gefährliche Fahrt in die kleine Ortschaft Belhi, in der die Familie zu acht in einer ärmlichen Hütte aus Lehm wohnt und jeder mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen muss.

Als sie Belhi erreichen, werden sie dort von Hunderten Dorfbewohnern empfangen. Frauen in traditionellen Saris, Männer in Arbeitskleidung und zahlreiche Kinder strömen in die enge, unbefestigte Straße. Einige beobachten das Geschehen von Dachterrassen aus, andere stehen dicht zusammengedrängt auf Balkonen. Die meisten haben Tränen in den Augen.

Etwa 50 Männer tragen den Sarg schließlich auf einer Sänfte aus Bambus zu einem Fluss, wo der tote Körper gemäß religiöser Bräuche verbrannt wird. Der dreijährige Sohn des Verstorbenen wird im Wasser rituell gereinigt und dann in ein weißes Gewand gekleidet. Ein Onkel hilft ihm dabei, den Scheiterhaufen mit einem Bündel von Zweigen in Brand zu setzen.

Die Rückkehr des verstorbenen Balkisun hat auch Mohammed Tohit beobachtet. Der 28-Jährige wird von vielen im Dorf bewundert und beneidet. Er lebt in einem soliden Haus aus Zement mit zwei Schlafzimmern. Zudem hat er einen kleinen Hof, eine Kuh, eine Ziege und einen Fernseher. Dass er sich all das kaufen konnte, liegt einzig und allein daran, dass er sechs Jahre in Malaysia als Näher gearbeitet hat. In wenigen Tagen wird er erneut aufbrechen, diesmal nach Saudi-Arabien. „Natürlich habe ich Angst“, sagt er, „aber hier gibt es keine Möglichkeit, etwas zu verdienen“.