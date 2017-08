 Mehr Geld gegen Hungernöte benötigt: Vereinte Nationen appellieren an die Weltgemeinschaft

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hungersnot Ohne die Hilfe der Weltgemeinschaft droht 20 Millionen Menschen ein Mangel an den nötigsten Nahrungsmitteln. (Foto: AP)

New YorkDie Vereinten Nationen haben an die Weltgemeinschaft appelliert, mehr Mittel gegen drohende Hungersnöte für 20 Millionen Menschen zur Verfügung zu stellen. Von den im Februar für humanitäre Hilfen erbetenen 4,9 Milliarden Dollar stünden bislang erst 51 Prozent zur Verfügung, sagte ein UN-Sprecher am Mittwoch.

In einer Erklärung des Sicherheitsrates wurden zudem die Kriegsparteien im Jemen, in Somalia, im Süd-Sudan sowie im Nordwesten Nigerias aufgefordert, den Weg für humanitäre Hilfen freizumachen. Die anhaltenden Konflikte und die Gewalt behinderten die Hilfsmaßnahmen und stellten einen Hauptgrund für Hungersnöte dar, hieß es in einer von Schweden eingebrachten Erklärung.