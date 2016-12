Der Ruch bleibt

Unlängst, nach einem TV-Interview, warb ihre Firma für ein 10.000 Dollar teures Schmuckstück, das Ivanka dabei trug - und musste sich danach dafür entschuldigen. Eine Stiftung ihres Bruders Eric bot kürzlich bei einer Online-Versteigerung für wohltätige Zwecke „Kaffee mit Ivanka“ an. Nach heftiger Kritik wurde das von der Webseite genommen.

Seitdem versucht sich Ivanka zwar stärker von ihren und den Geschäften des Trump-Imperiums zu distanzieren. Aber der Ruch einer nebulösen Verquickung bleibt, zumal Trump selber bisher nicht klar gemacht hat, wie scharf er die Trennlinien zwischen persönlichen Interessen und seinen Verpflichtungen als Präsident ziehen wird.

So prüft das Trump-Team derzeit, ob es gesetzliche Schlupflöcher gibt, die es Ivanka und Jared erlauben könnten, direkt für den Präsidenten zu arbeiten. 1967 hatte der Kongress Maßnahmen gegen Vetternwirtschaft beschlossen. Sie besagen im Kern, dass kein öffentlicher Bediensteter einen Verwandten in einer Behörde einstellen darf, deren Vorgesetzter er ist.

Aber Kellyanne Conway, eine Topberaterin Trumps, argumentierte bereits, dass das für Kabinettsposten gelte, aber nicht für Mitarbeiter des Präsidenten im West Wing: Mit wem er sich hier umgebe, sei ihm selber überlassen.

Melania will anscheinend im Frühsommer, wenn der zehnjährige gemeinsame Sohn Barron sein Schuljahr in New York beendet hat, ins Weiße Haus übersiedeln. Dann könnte Trump gleich zwei Frauen in nächster Nähe haben. Wer die mächtigere wäre, liegt wohl auf der Hand - auch wenn Ivanka bisher zu ihrer künftigen Rolle hauptsächlich sagt: „Ich werde eine Tochter sein.“