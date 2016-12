„Niemand könnte es besser machen als sie“

Aber in den vergangenen Wochen ist der Name Ivanka in diesem Zusammenhang nicht mehr gefallen. Was ebenfalls darauf hindeutet, dass Trump seinem Augapfel - von keinem seiner Kinder spricht er so viel wie von ihr - eine besondere Rolle im Weißen Haus zugedacht hat. Wie diese aussehen könnte, ist nicht klar, aber Trump hat wiederholt betont, wie gern er Ivanka und Ehemann Jared, Immobilien-Geschäftsmann und Verleger, in seine Regierungsführung einbeziehen würde.

„Ich hätte sie liebend gern beteiligt“, sagte er beispielsweise dem Sender Fox News. „Sie sind beide sehr talentierte Leute.“ Vor allem seine Tochter: „Wenn man sich Ivanka anschaut, sie ist so stark an Frauen- und Kinderfragen interessiert. Niemand könnte es besser machen als sie.“

Tatsächlich hatte sich die dreifache Mutter mit Summa-Cum-Laude-Studienabschluss an der renommierten Wharton Business School schon im Wahlkampf auf dieses Gebiet konzentriert - allerdings wohl auch, um das öffentliche Bild von ihrem Vater nach dessen wiederholten abfälligen Bemerkungen über Frauen aufzupolieren. Wie bekannt wurde, hat Ivanka auch schon Kontakt zu Kongressmitgliedern aufgenommen, um sie für Programme zugunsten von Frauen und Kindern zu gewinnen.

Macht das Daddy Donald bestimmt noch stolzer, wirft Ivankas hervorstechende Rolle in der Politik schon jetzt viele Fragen auf. Schließlich ist sie zugleich eine aktive Unternehmerin, hat neben ihrem Topjob in der Trump-Organization eine eigene Schmucklinie und ein Modeunternehmen - sprich, jede Menge eigene Geschäftsinteressen.