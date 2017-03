 Mercosur: Südamerika sucht den Handel mit der EU

Container im Hafen Handelsgüter in einem südamerikanischen Hafen: Der Wirtschaftsblock Mercosur bringt Tempo in Handelsgespräche mit der EU. (Foto: dpa)

BrasiliaBrasilien rechnet noch in diesem Jahr mit einer Rahmenvereinbarung für ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur.

Dass die USA unter Präsident Donald Trump auf eine Isolationspolitik einschwenkten, ermutige Südamerika, nach anderen Handelsmöglichkeiten zu suchen, sagte der brasilianische Außenminister Aloysio Nunes am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Daher drückten die Mercosur-Staaten bei den Verhandlungen mit der EU aufs Tempo, sagte er.

Zum Gemeinsamen Markt Südamerikas (Mercosur) gehören neben Brasilien auch Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Handelsgespräche zwischen der EU und Mercosur dauern bereits seit Jahren.

Er hoffe, dass es in der nächsten Woche in Buenos Aires zu einem Durchbruch komme, sagte Außenminister Nunes. "Es gibt eine Intensivierung unserer Gespräche mit der EU, und wir kommen in eine Phase der Entscheidung. Wir werden noch in diesem Jahr eine umfassende politische Vereinbarung unterzeichnen und später heikle Fragen verhandeln."