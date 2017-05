„Unbeschadet Wahlkampf machen“

Auf die Frage nach russischer Einmischung im amerikanischen Wahlkampf und ob sie sich über Deutschland Sorgen machen würde, antwortete Merkel, sie habe keine Angst, dass es Deutschland ähnlich ergeht. Sie gehöre „nicht zu den ängstlichen Menschen“ und gehe „selbstbewusst davon aus, dass wir unter uns Deutschen den Wahlkampf unbeschadet machen können“, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin.

Wenn es „grobe Fehlinformationen“ gebe, werde man „natürlich entschieden vorgehen“, sagte die Kanzlerin. Sie verwies auf den sogenannten Fall Lisa, die angebliche Vergewaltigung eines russisch-deutschen Mädchens, und eine Desinformationskampagne, die auf deutsche Bundeswehrsoldaten in Litauen gezielt hatte.

Die sogenannte hybride Kriegsführung, die verschiedene Strategien und Mittel kombiniere, spiele in der russischen Militärdoktrin „durchaus“ eine Rolle, sagte Merkel. Das Thema Cyberkriminalität sei heute „eine internationale Herausforderung“. Der Kremlchef wie die Vorwürfe zurück. „Wir haben uns niemals in das politische Leben oder in die politischen Prozesse anderer Länder eingemischt“, sagte Putin. Er erwarte das auch von anderen Ländern in Bezug auf die kommenden Wahlen 2018 in Russland. „Wir beobachten seit vielen Jahren Versuche der Einmischung in die innenpolitischen Prozesse Russlands.“

Zu den Vorwürfen aus den USA, die Präsidentschaftswahl im vergangenen Herbst beeinflusst zu haben, gebe es keine Beweise. „Das ist lediglich ein Gerücht, das im innenpolitischen Kampf in den USA genutzt wird“, sagte Putin. Die Gespräche in der Sommerresidenz Putins im beliebten Bade- und Ferienort am Schwarzen Meer sollten auch der Vorbereitung des G20-Gipfels im Juli in Hamburg dienen. Putin sagte Merkel dabei seine Unterstützung zu.