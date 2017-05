Mesale Tolu : Türkei nimmt deutsche Übersetzerin fest

Datum: 12.05.2017 04:34 Uhr

In der Türkei sitzen zahlreiche Journalisten in Haft. Vor den Protesten am 1. Mai wurde nun auch eine deutsche Übersetzerin festgenommen. Der 33-Jährigen Mesale Tolu wird Terrorpropaganda vorgeworfen.