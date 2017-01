 Mexiko: Behörden untersuchen Massengrab – 56 Tote

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gewalt in Mexiko Immer wieder tauchen in dem Land Massengräber auf. Manche Opfer können nie mehr identifiziert werden. (Foto: AFP)

Mexiko-StadtNach einer fast ein Jahr dauernden Untersuchung haben die mexikanischen Behörden die Überreste von 56 Menschen in einem Massengrab sichergestellt. In dem Durcheinander aus Knochenteilen hätten 24 Opfer mit DNA-Tests identifiziert werden können, bei 32 sei die Identität weiter unbekannt, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Das Massengrab war im Februar 2016 im Bundesstaat Nuevo León gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft wurden einige der Opfer seit 2010 vermisst.

Zu dieser Zeit war dort das Zetas-Drogenkartell aktiv, das dafür bekannt ist, die Körper seiner Opfer beispielsweise zu verbrennen und diese anschließend lediglich als Knochenteile zurückzulassen.