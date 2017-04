Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

PRIs aktiver Kampf gegen Korruption

Doch die journalistische Landschaft sieht heute anders aus. So waren die Reporter bei der PRI-Veranstaltung in Tuxtla Gutierrez mit einem neuen Werkzeug ausgestattet: Facebook live. Und so wurde denn übertragen, wie einer der Organisatoren der Kundgebung die Frauen aufforderte, nicht mit den Journalisten zu sprechen. Doch offenbar hatten die Veranstalter den Bogen überspannt, indem sie die Frauen trotz 38 Grad Hitze stundenlang warten ließen: Deren Zorn war schließlich so groß, dass sich gegenüber den Journalisten die Schleusen öffneten.

Die Reporter wurden ungefähr eine Stunde lang festgehalten und dann der örtlichen Polizei übergeben, die sich weigerte, sie festzunehmen. Albores Gleason, der PRI-Senator, verurteilte das Vorgehen in einer schriftlichen Erklärung und betonte, er sei „ein großer Unterstützer des Rechts auf freie Meinungsäußerung“. Darauf, dass die Frauen zur Teilnahme an der Kundgebung gezwungen worden waren, ging er nicht ein. Dem mexikanischen Ministerium für soziale Entwicklung zufolge wurden vier Mitarbeiter des Programmes gegen Armut im Zusammenhang mit dem Vorfall gefeuert.

Ein anderes Beispiel jüngster Gewaltanwendung durch die PRI oder deren Unterstützer wurde aus dem Bundesstaat México gemeldet, einer der langjährigen Hochburgen der Partei. Als Mitglieder der konservativen Nationalen Aktionspartei PAN auf einem Wochenmarkt in einem Vorort von Mexiko-Stadt Werbung betreiben wollte, wurden sie von einer Gruppe von Schlägern verjagt.

Die PRI antwortet auf solche Vorwürfe mit der Aussage, dass sie aktiv dabei sei, Korruption auszurotten. Dabei verweist sie auf die jüngste Festnahme von zwei ehemaligen Gouverneuren aus ihren Reihen. Aber keiner von ihnen wurde daheim gestellt, sondern der eine in Guatemala und der andere in Italien, nach vier Jahren Flucht, während der er sich des Schutzes durch Offizielle in Mexiko erfreute.

Mexikos jüngster Skandal um den Linken-Führer Andres Manuel Lopez Obrador schmeckt ebenfalls nach alten PRI-Methoden, wie manche sagen. So tauchte kürzlich ein clever produziertes Video mit Untertiteln auf, das angeblich zeigt, wie eine Mittelsfrau von „Geschäftsleuten“ für Lopez Obrador bestimmte Geldbündel in Empfang nimmt. Dieser spricht von einem schmutzigen Trick des politischen Establishments, ihn in Misskredit zu bringen.

Allerdings ist die PRI nicht die einzige Partei, die mehr als fragwürdige Praktiken anwendet. So wurde im März in Chiapas eine Bürgermeisterin der mit der PRI verbündeten Grünen-Partei festgenommen. Ihr wird angelastet, über 1500 falsche Staatsbürgerschaftspapiere an Migranten aus Guatemala ausgegeben zu haben - damit sie bei einer Wahl für sie stimmten. Sie gewann, wenn auch knapp.