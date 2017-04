 Michael Flynn: Vom Sicherheitsberater zum Risikofaktor

General im Ruhestand Michael Flynn auf dem republikanischen Parteitag in 2016. Der mittlerweile von Trump gefeuerte Sicherheitsberater „hat eine Geschichte zu erzählen, und er würde sie gerne erzählen, sollten es die Umstände zulassen", sagen seine Anwälte. Darum will er auch eine Immunität vor Strafverfolgung. Wer Immunität will, der hat „wohl ein Verbrechen begangen", hatte er noch im Wahlkampf behautet, als es um Hillary Clintons Mitarbeiter ging.