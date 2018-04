Migrationsskandal Britische Innenministerin Amber Rudd tritt zurück

Die Innenministerin im Kabinett von Theresa May ist zurückgetreten. Sie war im Zuge des Windrush-Skandals unter Druck geraten.

New YorkDie britische Innenministerin Amber Rudd hat am späten Sonntagabend ihren Rücktritt eingereicht. Ein Sprecher der 10 Downing Street gab bekannt: „Die Premierministerin hat heute Abend den Rücktritt der Innenministerin akzeptiert.“ Es ist der vierte Rücktritt innerhalb von sechs Monaten in Theresa Mays Kabinett.

Rudd war im Skandal um die sogenannte Windrush-Generation zunehmend unter Druck geraten. Die Politikerin der Konservativen Partei wollte am Montag im britischen Unterhaus eine Erklärung zu der Kontroverse abgeben. Oppositionspolitiker hatten ihren Rücktritt gefordert.

Die karibischen Einwanderer waren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien gekommen. Die Immigranten und ihre Nachfahren haben inzwischen Probleme, ihr Aufenthaltsrecht in Großbritannien nachzuweisen, weil sie nie entsprechende Papiere erhalten haben. Auch wurde einigen medizinische Versorgung verweigert oder mit Abschiebung gedroht.

Doch als Bürger der ehemaligen britischen Kolonien erhielten die Hunderte Zuwanderer damals automatisch das Recht, in Großbritannien leben zu dürfen. Damit hielten sie sich legal im Land auf. Der Begriff Windrush leitet sich von dem Namen eines Schiffes ab, mit dem die ersten Einwanderer aus der Karibik nach Großbritannien kamen.

In den vergangenen Tagen war Rudd mit widersprüchlichen Aussagen zu dem Skandal aufgefallen. Vergangene Woche wurde ein Memo aus dem Jahr 2017 veröffentlicht, in dem Zielvorgaben für „vollstreckte Abschiebungen“ genannt wurden. Rudd gab an, das Memo nicht gesehen zu haben. Später veröffentlichte die britische Zeitung „Guardian“ allerdings einen vertraulichen Brief an die Premierministerin May, in dem Rudd vorschlug, die Zahl der Abschiebungen um zehn Prozent zu erhöhen.

Rudd und May hatten wiederholt bei der Windrush-Generation um Entschuldigung gebeten. Sie versprachen den Betroffenen die britische Staatsbürgerschaft und Entschädigungen. Nur kurz bevor Rudds Rücktritt bekanntgegeben wurde, hatte sie noch versichert, im Amt bleiben zu wollen und zu garantieren, dass das Einwanderungssystem in Großbritannien „fair und menschlich“ sei.

