Mike Pence US-Vizepräsident bereitet neue Sanktionen gegen Nordkorea vor

Pence kündigte neue Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea an. Zudem will der US-Vizepräsident verhindern, dass Pjöngjang die Olympischen Spiele für seine Ziele „kapere“.

Der US-Vizepräsident hat Jura studiert und war von 2000 bis 2013 Mitglied des Repräsentantenhauses. (Foto: Reuters) Mike Pence

TokioDie USA bereiten nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence „härteste und aggressivste Sanktionen“ gegen Nordkorea vor. Seine Ankündigung bei einem Besuch in Tokio stand im Kontrast zur Annäherung zwischen Seoul und Pjöngjang angesichts der am Freitag beginnenden Olympischen Winterspiele in Südkorea. Zur dort erwarteten nordkoreanischen Delegation werde auch eine Schwester von Staatschef Kim Jong Un, Kim Yo Jong gehören, teilte die Regierung in Seoul mit.

Pence erklärte nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, die USA seien entschlossen, den Druck auf Nordkorea zum Stopp seines Atom- und Raketenprogramms währender der Winterspiele zu erhöhen. „Die Vereinigten Staaten werden bald die härtesten und aggressivsten Wirtschaftssanktionen enthüllen, die je gegen Nordkorea verhängt wurden – und wir werden weiterhin Nordkorea isolieren, bis es seine Programme für Atomwaffen und ballistische Raketen ein für alle Mal einstellt.“

Pence sagte weiter, Zweck seiner Reise sei, dafür zu sorgen, dass Nordkorea die Spiele nicht für seine Ziele „kapern“ könne. Er leitet am Freitag die US-Delegation bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang. Japan versicherte er die volle militärische Unterstützung der USA.