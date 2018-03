 Mike Pompeo: Moskau hofft auf bessere Beziehungen mit neuem US-Außenminister

Mike Pompeo ist noch gar nicht offiziell im neuen Amt, schon lasten unzählige Hoffnungen auf seinen Schultern. Auch die von Russland.

Lawrow: „Wir haben nichts mit der Vergiftung zu tun“

MoskauRussland hofft auf bessere bilaterale Beziehungen zu den USA unter dem künftigen Außenminister Mike Pompeo. Die Zusammenarbeit mit Washington sei bereits so schlecht, dass es kaum schlimmer werden könne, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Russland werde deshalb weiter auf einen konstruktiven Dialog mit den USA bauen. „Die Hoffnung darauf bleibt immer“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge.

Das bilaterale Verhältnis hat nach Ansicht beider Seiten einen Tiefpunkt erreicht. Vor allem die Vorwürfe der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf belasten die Stimmung zwischen den Ländern. US-Außenminister Rex Tillerson besuchte im vergangenen Jahr Moskau; die Fronten blieben aber auch nach dem Treffen verhärtet.

US-Präsident Donald Trump hatte Tillerson am Dienstag überraschend entlassen und den bisherigen CIA-Chef Pompeo zum Nachfolger ernannt. Tillerson wird Ende März offiziell aus dem Amt ausscheiden.