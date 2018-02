 Militärübung: Venezuela ruft mehr als eine Million Menschen zu Militärmanöver

Venezuelas Präsident Maduro reagiert auf angebliche Angriffspläne aus Kolumbien. Am Wochenende sollen mehr als eine Million Venezolaner an einer Militärübung teilnehmen.

Venezuela solle „respektiert werden“, erklärt Nicolas Maduro. Und lässt tausende Zivilisten strategisch trainieren. (Foto: AP) Nicolas Maduro

CaracasWegen angeblicher Angriffspläne Kolumbiens hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro für das Wochenende eine große Militärübung angeordnet. Mehr als eine Million Männer und Frauen, darunter auch zahlreiche Zivilisten, sollen in acht strategisch wichtigen Regionen am Boden sowie in der Luft und auf Wasser trainiert werden, wie Verteidigungsminister Vladimir Padrino am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Maduro sagte mit Blick auf die angeblichen Angriffspläne aus Bogotá, das Manöver diene dazu, zu zeigen, dass „Venezuela respektiert wird“.

Kolumbien, ein Alliierter der USA, wies die Anschuldigungen zurück, einen Angriff zu planen. Derzeit fliehen viele Venezolaner vor der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise in ihrem Land über die Grenze ins Nachbarland. Dies hat die Regierung in Bogotá alarmiert, seit kurzem gelten an einem Grenzübergang verschärfte Einreisebestimmungen.

An der Großübung sollen unter anderem 150.000 Soldaten und Reservisten, 328.000 Mitglieder der zivilen Milizen sowie eine halbe Million Mitglieder staatlicher Organisationen teilnehmen. Padrino betonte, das Großmanöver habe Volkscharakter, um den Frieden des Landes zu sichern. Offenbar mit Blick auch auf die USA sagte er, Venezuela stehe unter Beobachtung von Imperialisten, die eine Politik des Krieges durchsetzen wollten. Die USA, Kanada und Mexiko hatten die regierenden Sozialisten um Maduro kürzlich zu einer Rückkehr zur Demokratie aufgerufen. Die Opposition in dem Land ist weitgehend ausgeschaltet.