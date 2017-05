Wo Moon mit Trump übereinstimmt

Tatsächlich muss Moon das Amt sofort antreten und damit ohne die gewöhnliche Übergangsperiode diverse Krisen neben Nordkorea managen. China bestraft Südkorea für die Stationierung der ersten Einheit des amerikanischen Raketenabwehrsystems Thaad mit einem Wirtschaftskrieg. Mit Japan ist ein hässlicher Geschichtsstreit wieder aufgeflammt und Moon kennt US-Präsident Donald Trump noch nicht. Es könnte daher sein, dass Moons „vorsichtige Haltung“ zuerst zu Kontakt mit Trump führt, mutmaßt Cha.

Nicht in allen Punkten muss es zwischen den beiden krachen: Nach jüngsten Medienberichten hat auch Trump Nordkorea via China Sicherheitsgarantien und Gespräche angeboten, wenn Führer Kim sein Atomwaffen- und Raketenprogramm aufgibt. Doch es gibt reichlich Streitpotenzial, denn Moon will eine eigenständigere Politik vertreten, die unter anderem eine neue Balance zwischen dem Alliierten USA und dem Haupthandelspartner China sucht und die Stationierung der Raketenabwehr erneut diskutieren will.

Brisanter noch: Moon befürwortet, dass Südkorea in Krisen das Oberkommando über die alliierten Streitkräfte in Korea übernimmt. Doch Unterordnung verträgt sich wahrscheinlich noch weniger mit Trumps Doktrin „America First“ als Moons Behauptungswille.

Auch wirtschafts- und innenpolitisch hat Moon viel zu tun. Das Wachstum schwächelt für koreanische Verhältnisse bei unter drei Prozent. Gleichzeitig fühlen viele Koreaner, dass sich ihre Gesellschaft immer stärker in Gewinner und Verlierer spaltet.

Trump, Nordkorea und Raketen – eine Chronik 28. Januar Experten berichten, dass Nordkorea den umstrittenen Atomreaktor in Yongbyon wieder in Betrieb genommen habe. Quelle: dpa

12. Februar Pjöngjang testet eine ballistische Mittel-Langstreckenrakete. Bei Tausenden Kilometern Reichweite könnte sie einen Atomsprengkopf transportieren. Zur gleichen Zeit besucht der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe Trump in Washington.

1. März Die USA und Südkorea beginnen ihre jährlichen gemeinsamen Militärübungen, die bis zum 30. April dauern sollen.

6. März Nordkorea feuert vier ballistische Raketen ab – drei davon seien erst in der 200-Seemeilen-Zone vor Japan ins Meer gestürzt, heißt es aus Tokio. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien richtet sich die Übung gegen US-Stützpunkte in Japan.

7. März Die US-Streitkräfte teilen mit, dass mit der umstrittenen Stationierung eines neuen Raketenabwehrsystems in Südkorea begonnen worden sei. Die ersten Elemente des Systems seien eingetroffen.

16.-19. März Auf seiner Reise nach Japan, Südkorea und China erklärt US-Außenminister Rex Tillerson die bisherige „Politik der strategischen Geduld“ gegenüber Pjöngjang als gescheitert. Zwar sagt er, das Land müsse sich vor den USA „nicht fürchten“, schließt aber ein militärisches Vorgehen prinzipiell nicht aus. Die USA wollten in dem Konflikt enger mit China zusammenarbeiten.

22. März Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilt mit, dass dem nördlichen Nachbarn offensichtlich ein neuerlicher Raketentest misslungen sei. Nach Angaben von US-Medien scheint die Rakete „innerhalb von Sekunden nach dem Start explodiert zu sein“.

2. April Trump kündigt in einem Interview der „Financial Times“ an, Nordkoreas Atomwaffenprogramm notfalls im Alleingang zu stoppen.

6. April Beim Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in den USA erklären beide Seiten, dass das nordkoreanische Atomprogramm ein „ernstes Stadium“ erreicht habe.

10. April China und Südkorea kündigen bei weiteren Raketen- und Atomtests Nordkoreas neue Sanktionen an. Gleichzeitig droht Pjöngjang den USA wegen der Entsendung von Kriegsschiffen mit „härtesten Gegenmaßnahmen“. Die Volksrepublik sei für jede Art von Krieg bereit.

11. Aprl Trump fordert China auf, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen. „Andernfalls lösen wir das Problem ohne sie.“ Tags darauf lobt er China dafür, Schiffe mit Kohlelieferungen aus Nordkorea zurückgeschickt zu haben. Dies sei ein „großer Schritt“.

Besonders pessimistisch ist die Jugend. Denn immer weniger Universitätsabsolventen werden für die langen Jahre extrem entbehrungsreicher Paukhölle mit guten Jobs bei Großkonzernen belohnt. Nach einer internationalen Vergleichsstudie der britischen Varkey-Stiftung unter 20 Nationen blicken nur Japans junge Leute noch negativer in die Zukunft. Die OECD, eine Organisation der reicheren Staaten, fordert von Südkorea daher, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die zunehmende Spaltung in arm und reich zu bekämpfen.

Dafür muss Moon gelingen, woran bisher alle Vorgänger gescheitert sind: Er muss den Konzernen Macht entreißen, um Südkoreas große Abhängigkeit von den Großkonzernen zu verringern. Bei allem Geschrei um Nordkorea wird dies die wahre Bewährungsprobe für Moon. Denn bisher hat der Klüngel fast alle Präsidentin in den Sumpf gezogen.